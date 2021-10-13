Путин спрогнозировал рекордный объем поставок газа в Европу по итогам 2021 года

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.

«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.

Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось.

Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».