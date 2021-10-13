Путин объяснил причины энергетического кризиса в Европе

Президент Владимир Путин призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на газовом рынке в Европе.

Президент в среду принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

Во время выступления он отметил, что после прошлой холодной зимы в Европе многие страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки газа и тем самым еще сильнее «подстегнули цены наверх». Путин добавил, что рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

«Не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», – сказал он.

При этом, по его словам, в сложившейся ситуации некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки: «Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Просто удивительно. Как будто не видят цифр, не видят реалий».

Также и некоторые «эксперты» подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами.

«Все последнее десятилетие, шаг за шагом, в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – подчеркнул Путин, отметив, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было.

«В России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно даже представить», – добавил он.