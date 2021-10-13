Путин развенчал миф о «выгоде» высокой цены на газ в Европе

Президент Владимир Путин, говоря о росте цен на газ в Европе, заявил о существовании мнения о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, однако это не так.

На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер поприветствовал всех участников и гостей форума.



«Москва вновь принимает руководителей ведущих отраслевых компаний и объединений, авторитетных экспертов, специалистов, чтобы вместе обсудить текущее состояние и перспективы глобальной энергетики, ее важнейшие тенденции. И, конечно, чтобы предложить механизмы долгосрочной стабилизации энергетического рынка, что особенно важно в нынешней непростой ситуации», –передает его слова РИА «Новости».

«Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей», – заявил Путин.

Он объяснил, что резкий и многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.



«Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают», – сказал президент.

По словам президента, сейчас ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной. Путин пояснил, что для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Основная причина заключается в том, что «не все на этом рынке зависит от производителей».

«Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа», – уточнил глава государства.

Он добавил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года.

Глава государства также отметил, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, передает РИА «Новости».

Россия, заявил Путин, рассчитывает на сохранение действия договоренностей в рамках ОПЕК+ до конца 2022 года.

«Сегодня на этапе восстановления мировой экономики страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке», – подчеркнул президент.