Минпросвещения не планирует пускать в школы только привитых детей и учителей

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19 ноября, пятница | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент США вернулся к исполнению обязанностей
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Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки.
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Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией.
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Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики.
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минпросвещения не планирует пускать в школы только привитых детей и учителей
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Министерство просвещения России не обсуждает вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Кравцов заявил, что введение QR-кодов для учителей в школах также не обсуждается, передает РИА «Новости».
11 ноября в Минздраве заявили, что «в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом».
Ранее в России началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что уже 400 подростков получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М».
Леонтьев извинился за слова о «баранах-антипрививочниках»
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Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами».
«Все, что говорится в авторских программах с моим участием, включая «Вести FM», является исключительно моей точкой зрения, о чем я неоднократно заявлял. Тем не менее, считаю свое выступление профессионально недопустимым», – признал Леонтьев в видео, размещенном в Telegram-канале «Говорит Москва».
«Моя точка зрения на вакцинацию мотивированна именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.
Напомним, в одном из интервью в конце октября вице-президент «Роснефти», журналист и телеведущий Михаил Леонтьев сравнил не привитых от COVID граждан с «баранами», которые «не пасутся без пастуха».
По его словам, законная «государственная власть... обязана обеспечить здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания». Он отметил, что «баранов» нужно «ловить и колоть», передает «Царьград».
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Эксперт: В паспорта россиян могут добавить QR-код о вакцинации
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«Во многих странах уже и документов бумажных в хождении не осталось. Было неплохо и нам ввести какой-то промежуточный цифровой документ, подтверждающий личность вместе с QR-кодом. Я вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в правительстве предложили считать сертификат о вакцинации таким же важным документом, как и паспорт.
«Сейчас обсуждается идея цифрового паспорта – документа, который в цифровом виде хранится в смартфоне, – отмечает политолог Александр Асафов. – В том или ином виде он будет дублировать бумажный документ или пластиковую карточку. Его появление – это нормальный шаг в будущее. Было бы хорошо перевести и паспорт в цифровую форму, как недавно произошло с трудовыми книжками».
Асафов также предлагает ввести в оборот вкладыш с QR-кодом в паспорт или другой «промежуточный документ», который одновременно и подтверждает личность, и свидетельствует о полученной прививке от ковида. «Если к QR-коду захотят добавить фотографию – это тоже неплохо. Вижу в этом не ущемление прав, а развитие цифровизации. Что в этом плохого?», – задается риторическим вопросом политолог.
«У нас и так давно применяются разные способы кодировать информацию, и никто не обращает на это внимания. Миллионы россиян используют в своих поездках биометрический загранпаспорт. В нем тоже есть нечитаемая человеческим взглядом строчка, в которой зашифрованы ваши биометрические данные. И никому это не мешает», – напомнил эксперт. «QR-код – это всего лишь удобный способ хранения информации, просто ссылка, с помощью которой можно добавлять различные данные. Он может быть изложен не только известным квадратиком, но и строкой других символов. Каких-то проблем, связанных с «числом зверя» и прочими суевериями, я тут не вижу», – пояснил эксперт.
«Человеческое сознание, наше восприятие зачастую инерционны. Вот банкоматы давно стали частью нашей бытовой жизни, а ведь несколько десятилетий назад они тоже вызывали настороженность. Люди верили только в наличные. И тут вдруг в какой-то железный ящик нужно класть свои сбережения. Какое они имеют отношение к пластиковой карточке? Банкомат может карточку «проглотить». Что тогда случится с деньгами? Такой страх был. А теперь все расплачиваются безналичными деньгами, никого это не беспокоит. То же самое произойдет и с другими инновациями», – предрекает Асафов.
«Электронная версия документов однажды станет привычной. Сейчас она просто принимает форму QR-кода и вводится для ограничения распространения инфекции. В любом случае, нынешние QR-коды – это нечто временное. Они нас покинут, как только мы научимся по-другому противодействовать пандемии», – подытожил Асафов.
Как сообщили на этой неделе «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, в Минцифры вместе с Минздравом обсуждают вопрос о добавлении фотографий в сертификаты вакцинации. Нововведение позволило бы избежать любых очередей для проверки QR-кодов, ведь тогда не придется сверять данные сертификатов с паспортами.
На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт.
Свердловский суд отклонил иск об отмене QR-кодов в регионе
Суд в Свердловской области не поддержал доводы юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе.
«Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения», – сказал судья, передает ТАСС.
Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.
С 30 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.
В Красноярске ученые-гуманитарии прививаются хуже изучающих точные науки
Несколько институтов Сибирского федерального университета (СФУ) могут вернуться из удаленного процесса обучения к обычному, так как в них охват вакцинацией достиг 70%, сообщили в университете.
Эти институты относятся к точным и естественным наукам: Институт фундаментальной биологии и биотехнологий, Институт математики и фундаментальной информатики, Институт нефти и газа, Хакасский технический институт – филиал СФУ.
При этом красноярские институты СФУ с гуманитарными специальностями пока не попали в этот список, пишет NGS24.ru.
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Ранее в вузе объявляли, что все студенты будут учиться на удаленке с 8 ноября, там уточнили, что при достижении 70% привитых институт может вернуться к обычному процессу обучения.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
Жители ЕАО начали замерзать на остановках из-за отказа водителей автобусов вакцинироваться
Более 10 водителей и кондукторов автобусов на социально значимых маршрутах в Еврейской АО отстранены от работы из-за нежелания привиться от коронавируса, жители часами мерзнут на остановках, пожаловался один из перевозчиков Евгений Алексеев.
Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому в области до 15 ноября 80% коллективов необходимо начать прививать от COVID-19, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Предприниматель Евгений Алексеев заведует тремя маршрутами: № 18, 101 и 1. Из пяти автобусов на линию с 15 ноября выходят только два № 101 и 1 – особенно социально значимые, рассказал перевозчик, они направляются в пригород и отдаленные микрорайоны Биробиджана. По данным синоптиков, в регионе установились минусовые температуры – до шести градусов ниже нуля.
«Водители и кондукторы, всего более 10 человек, отстранены от работы ввиду вступившего в силу постановления. Их никто не замещает. Вакцинацию прошли всего человек пять. Одна кондуктор сделала прививку и не вышла на работу, заболела после вакцины. Ситуация острая. Люди жалуются, что мерзнут на остановках, в том числе с маленькими детьми. У нас вообще с водителями напряженно. Их просто нет. Зарплаты невысокие, до 30 тыс. рублей. Сегодня тариф – 20 рублей за проезд, а бензин в цене постоянно растет», – цитирует РИА «Новости» Алексеева.
По его словам, дублирует маршрут № 1 автобус № 20, он идет чуть дальше на полкилометра, заезжая в еще один поселок. Но этого не достаточно. «Сейчас этот маршрут переполнен, не вмещает всех желающих уехать, как рассказал перевозчик, «лопается» просто транспорт. Он выпускает водителей на свой страх и риск без прививок. А если бы еще и он не выпускал, тогда был бы коллапс вообще», – отметил Алексеев.
Перевозчик сообщил, что их собирали в мэрии Биробиджана в связи со сложившейся ситуацией. «Спросили, почему не выходим на рейсы, я ответил, что люди не хотят вакцинироваться. В мэрии нам сказали, что все равно всех заставят привиться. Говорят: «кончатся у людей деньги, пойдут и привьются». Персонал мой не собирается вакцинироваться. Не знаю, как быть. Страдают пассажиры, страдает бизнес», – заключил Алексеев. К слову, сам предприниматель также не собирается делать прививку от ковида.
Также не захотели прививаться от коронавируса в ЕАО 22 педагога из начальной школы № 14 в Биробиджане, сообщали местные СМИ. Сегодня там обучаются 1086 детей с первого по четвертый класс. Как рассказали РИА «Новости» в приемной директора учреждения, сейчас от работы отстранены менее 10 человек. Остальные либо сделали прививки, либо предоставили медотвод. «Процесс образовательный не остановлен, идет. Нагрузку распределили. Отсутствующих заменяют учителя, которые работают – ведут по два класса. В среднем в каждом классе по 30 детей», – уточнила представитель школы.
Кроме того, обеспокоены родители дошкольников детсада № 29 в Биробиджане, где по той же причине отстранили воспитателей, писали местные СМИ. Учреждение посещают 455 детей, работают 17 групп. Как пояснила РИА «Новости» заведующая Анна Емельянова, в детсаду действительно закрывали 15 ноября одну среднюю группу № 6, но по причине болезней персонала. «Люди на больничном, работать некому. Упросили женщин, которым за 60 лет, чтобы они встали на 12 часов работать на свои группы, а молодых отправили работать на другие группы. Надеюсь, продержимся так. Из-за коронавируса отстранен только один работник – воспитатель из группы № 3. Сейчас она проходит медосмотр», – разъяснила Емельянова.
С начала пандемии в ЕАО выявлено более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 526 пациентов. Коечный фонд для больных с COVID-19 занят на 86,1%. Привито порядка 39 тыс. жителей, в регионе проживает 156,5 тыс. человек.
Ранее в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Напомним, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Сергей Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для студентов
Обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет ввели в 16 регионах России, еще в пяти субъектах прививка понадобится учащимся только для прохождения практики вне стен учебного заведения.
Мера коснулась обучающихся в вузах Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областей, Пермского и Краснодарского краев, Калмыкии, Дагестана, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии и Тувы, передает РИА «Новости».
Для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения прививка нужна будет учащимся в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.
Архангельская и Волгоградская области, Марий Эл, Бурятия и Тува ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов летом. При этом большинство регионов – Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Пермский и Краснодарский края, Адыгея, Калмыкия и Дагестан – приняли такое решение именно в октябре. Курская область ввела обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет в ноябре.
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В Архангельской области полный курс вакцинации этой категории жителей региона должен был закончиться до 30 августа, в Марий Эл – до 25 сентября, в Волгоградской области – до 30 сентября. В Бурятии и Туве требований по срокам не называли.
В Амурской области студентам предписано пройти полный курс иммунизации до 15 декабря. С 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционное обучение. Такой же срок установлен в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.
В Пермском крае завершить вакцинацию учащихся необходимо до 1 декабря, во Владимирской области – до 13 декабря, в Иркутской и Кемеровской областях – до 25 декабря, в Томской области – до 31 декабря.
В Адыгее крайним сроком указано 1 ноября, в Курской области – 15 января.
Ранее в Москве решили заблокировать соцкарты студентов с хроническими заболеваниями на фоне ситуации с коронавирусом.
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Голикова назвала регионы с улучшением эпидобстановки по коронавирусу
В трех российских регионах ситуация с распространением коронавируса за неделю осложнилась, в одном субъекте фиксируется улучшение эпидемиологической обстановки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости», – цитирует Голикову ТАСС.
Она уточнила, что в ряде регионов заболеваемость также снизилась, но пока там не преодолены пороговые значения, чтобы можно было бы говорить о существенном улучшении. В числе таких субъектов – Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.
За минувшие сутки в России выявили 37 тыс. 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания.
В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37 156 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3371, Санкт-Петербурге – 2714, Московской области – 1777.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране выявлено 9 257 068 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировали 1254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек.
За последние сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 956 254 человек.
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Накануне, 18 ноября, в России выявили 37 374 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 218.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Эпидемиолог рассказал, какие антитела защищают от COVID
Вируснейтрализующие антитела в тест-системах показывают защищенность организма от коронавируса. Чтобы выявить заражение, необходим количественный тест по системе измерения Bau на миллилитр, рассказал врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.
«Если говорим о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела. Определяет их количественный тест. Правда, до сих пор нет четкого мнения, сколько их должно быть - 300, 500 или выше», – передает URA.RU слова медика.
Эпидемиолог отмечает, что международная система измерения Bau определяет вируснейтрализующих антител.
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков отметил, что в России пока не все компании могут выдавать результаты в Bau на миллилитр. Тесты сейчас пользуются стандартами ВОЗ. Если лаборатория показывает уровень антител только в собственных единицах, то тест лучше там не делать, советует Крючков.
«Вы узнаете, положительный тест или отрицательный, но не сможете правильно определить количество антител», – заявил он.
Ранее обсуждался вопрос о выдаче QR-кодов людям с высоким титром антител, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Стал известен процент ревакцинировавшихся от COVID через полгода москвичей
Только 50% москвичей, сделавших прививку от коронавируса более полугода назад, прошли ревакцинацию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова заявила в интервью на телеканале «Россия 24», что вызывает тревогу сложившаяся ситуация, когда «мы не только должны стимулировать людей вакцинироваться первый раз», но и мотивировать на ревакцинацию, передает РИА «Новости».
«Доля людей, которые вакцинировались достаточно давно, и им обязательно необходимо проходить повторную вакцинацию или ревакцинацию, тоже растет. На сегодняшний день 1,5 млн человек в Москве получили прививки более полугода назад и пока повторную прививку получили только 50%», – сообщила она.
Ракова добавила, что «с момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций – на 45%».
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции отмечается в России последние три недели.
Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.
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Национальный локдаун из-за COVID ввели в Австрии
Канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом, о таких же мерах задумались в Германии.
«С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится», – приводит РИА «Новости» слова Шелленберга.
В Германии также не исключили введение общенационального локдауна по COVID. Заболеваемость COVID-19 в ФРГ в последние недели находится на самом высоком уровне за всю пандемию, так, за последние сутки в стране выявили более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом смертность пока не достигает показателей предыдущих пиков заболеваемости.
«Мы находимся в ситуации, в которой нельзя ничего исключать», – заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
При этом бундестаг накануне принял закон, который значительно осложняет возможность введения локдауна в стране в связи с распространением коронавируса.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Австрии принимали решение о введении локдауна для непривитых.
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В оперштабе сообщили об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составлял 49%. Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России составили 60%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В лидерах оказались Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа, передает РИА «Новости».
Напряженной обстановка до сих пор остается в трех регионах: Алтайский край, Кемеровская область, Бурятия. Улучшения стали заметы в Сахалинской области, где начал снижаться уровень заболеваемости. Если говорить о существенном улучшение, то речь идет о Москве, Подмосковье, Воронежской области, сказала Голикова.
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью прививки поставили 58 713 240 раз.
«По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла – 58 713 240 раз», – говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас вакцинация идет во всех регионах России. Первая российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». В начале мая стало известно о регистрации четвертой вакцины «Спутник Лайт».
Словения возобновила выдачу виз привитым «Спутником V» россиянам
Словения возобновила выдачу виз всех типов россиянам с 19 ноября: въезжать в страну можно с прививкой вакциной «Спутник V», либо по ПЦР-тесту, соблюдать карантин не нужно, сообщили в посольстве Словении в Москве.
«Да, все верно (возобновили выдачу виз), для оформления визы документы о вакцинации не нужны, для въезда в страну нужен либо ПЦР-тест, выполненный за 72 часа, либо сертификат о вакцинации «Спутником V», другие российские вакцины на въезде не признаются», – передает РИА «Новости».
В то же время европейский QR-код понадобится для посещения общественных мест, поскольку внутри Словении действует много ограничений.
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«Поэтому российские туристы будут очень сильно ограничены в своих действиях. Проблема, что внутри только европейский QR-код действует, то есть российский код не работает», – подчеркнули в посольстве.
Ранее стало известно, что туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря.
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На Кубани невакцинированных чиновников запретили пускать в учреждения
Непривитых кубанских чиновников не будут пускать в здания органов власти и местного самоуправления, исключения сделаны лишь для переболевших COVID и имеющих противопоказания к прививке, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обсудили и вакцинацию государственных и муниципальных служащих. Сегодня привито всего около 74% сотрудников. Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя. Поэтому вход в здание органов власти и местного самоуправления для не вакцинированных служащих будет ограничен. Исключение – наличие QR-кода о перенесенном заболевании или справка о медотводе», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
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Ранее губернатор сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки – 903 заболевших, это максимум с начала пандемии. В связи с этим в регионе введены ограничения для непривитых и не перенесших коронавирус.
Также в Краснодарском крае и ряде других регионов ввели обязательную вакцинацию для студентов. С 1 декабря регион будет переводить непривитых на дистанционное обучение.
Собянин оценил эффект от нерабочих дней в Москве
Число заболевающих коронавирусом в столице сократилось вдвое, власти города видят «очень хороший эффект» от введения нерабочих дней, заявил мэр Сергей Собянин.
«Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект <...>. Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были, вот, на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза», – сказал градоначальник в эфире «России 1», передает ТАСС.
Он пояснил, что это фиксируется по резкому снижению числа госпитализаций и по ряду других показателей. Это реальный эффект от принятых мер, и снижение заболеваемости продолжается.
Ранее Собянин попросил москвичей носить маски, выбирать бесконтактную оплату проезда в транспорте, а также пройти экспресс-тест на коронавирус.
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