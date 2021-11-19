Власти Грузии заявили о готовности перевести Саакашвили в военный госпиталь

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести экс-президента Михаила Саакашвили, голодающего со дня ареста 1 октября, в военный госпиталь в Гори, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге Брегадзе отметил, что это будет сделано в том случае, если Саакашвили прервет голодовку, а его сторонники не будут провоцировать ситуацию.

После лечения в Гори бывшего президента снова вернут в тюрьму в Рустави, сказал он.

Рати Брегадзе напомнил, что ЕСПЧ призвал бывшего президента прервать голодовку.

«Сейчас все зависит от согласия Саакашвили, – сказал министр. – В Гори его здоровье и безопасность будут максимально защищены».

По словам министра, если будут предприняты попытки сорвать перевод, Саакашвили немедленно доставят в тюрьму, а провокаторы предстанут перед законом.

У Саакашвили в четверг случился обморок в Глданской тюремной больнице в Тбилиси.

Ранее Саакашвили и его окружение выступали против перевода в госпиталь в Гори, опасаясь нападения «спецназа Южной Осетии».

В настоящее время в центре Тбилиси идет манифестация сторонников Саакашвили.

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