Политолог: Оппозиция пытается найти политику в подозрениях о педофилии депутата КПРФ

«Это очень серьезное обвинение, поэтому следствие должно тщательно разобраться в этом деле», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя задержание депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова по подозрению в педофилии. В то же время представители оппозиции сочли дело «политически мотивированным».

«Я надеюсь, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование в отношении депутата Самсонова, потому что обвинение, которое ему предъявлено, очень серьезное», – отметила политолог Анна Федорова.

«К сожалению, преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних, не всегда уделяется большое внимание, поэтому очень важно эту практику изменить. Если мы хотим жить в безопасной для нас и наших детей стране, важно расследовать это дело независимо от статуса обвиняемого, а также привлечь к нему общественное внимание», – уверена она.

Политолог также отметила, что сразу после задержания депутата «представители российской оппозиции бросились со страшной силой его защищать, стремясь представить дело как политически мотивированное».

«Возникает ощущение, что для них совершенно неважно, совершал человек преступление или нет. Главное – то, что он свой, – посетовала Федорова. – При этом Самсонов фигурировал в списках «Умного голосования» на выборах, а этому механизму совершенно безразличны моральные качества и политические компетенции человека. Основная цель этого инструмента – побольше навредить действующей власти. Но вся эта история, конечно, останется на совести оппозиционеров».

В среду утром во Владивостоке задержали депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова. Его подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.

По предварительным данным, коммуниста подозревают в том, что он показывал секс-игрушку 11-летнему мальчику и рассказывал о ее предназначении. В отношении Самсонова возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее адвокат Шота Горгадзе отметил, что в случае, если следствие докажет вину задержанного депутата, ему не поможет ни должность, ни партбилет, депутату грозит до 20 лет лишения свободы.

Самсонов окончил в 1996 году ДВГТУ и получил диплом инженера-математика, преподавал в Учебно-производственном комбинате Ленинского района Владивостока. Основал компанию «Пионер», занимавшуюся автоматизацией деятельности предприятий на базе системы программ 1С.

В 2009 году вступил в КПРФ, а через два года был выдвинут XIV съездом партии кандидатом в Госдуму. В этом же году стал депутатом Заксобрания Приморья по третьему одномандатному избирательному округу. Первым секретарем Владивостокского отделения КПРФ стал в 2016 году. Известно, что он принимал активное участие в протестах, а также не единожды становился героем скандальных историй.