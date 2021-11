Адвокат рассказал о возможном наказании для задержанного в Приморье депутата КПРФ 17 ноября 2021, 12:47 Текст: Елизавета Булкина

В случае, если следствие докажет вину задержанного по подозрении в педофилии депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова, ему не поможет ни должность, ни партбилет. Депутату грозит до 20 лет лишения свободы, заявил адвокат Шота Горгадзе. «Это очень серьезное обвинение, так как санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Вполне естественно, что за расследованием этого дела будут следить на самом высоком уровне. Все-таки Самсонов не просто депутат, но и первый секретарь Владивостокского отделения парламентской партии», – написал адвокат в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в случае, если вина Самсонова будет доказана, «ни депутатский мандат, ни партбилет, ни должность не помогут ему уйти от ответственности». «Ну а про репутационные потери для КПРФ, и говорить не приходится», – заметил Горгадзе. Напомним, во Владивостоке задержали депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова: его подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему, сообщают СМИ. По предварительным данным, коммуниста подозревают в том, что он показывал секс-игрушку 11-летнему мальчику и рассказывал о ее предназначении. В отношении Самсонова возбуждено дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Армения обратилась к России за защитой 16 ноября 2021, 15:19

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Кристина Коваленко

Власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение, заявил 16 ноября секретарь Совбеза Армен Григорян. «Так как нападение (со стороны Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», – цитирует Григоряна РИА «Новости». Он заявил, что Ереван ждет от России помощи, а также рассчитывает на то, что у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Григорян отметил, что Армения планирует активизировать свои шаги в рамках ОДКБ. Ранее сообщалось, что в начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном. Полиция Армения начала задерживать участников акции 11 ноября. Люди хотели войти в здание правительства и получить прямой ответ сразу от премьера. Задержанными оказались около 100 человек. Во время установления таможенного и паспортного контроля на дороге Горис – Капан, власти решили перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан – Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр. Немецкий депутат объяснил опасность отсрочек по «Северному потоку 2» 16 ноября 2021, 18:14

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Кристина Коваленко

Депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток 2». Комментируя решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток 2» Эрнст отметил, что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом уже жалуются на растущие цены на энергетику. «Светофорная коалиция должна доказать, что она не слепа в отношении вопросов социальной и климатической политики», – сказал депутат, отметив, что необходимо активно выступать за ввод в эксплуатацию «Северного потока 2», передает РИА «Новости». Ранее сообщалось о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG пока не будет создана немецкая «дочка», которая снова подаст заявку. В минэнергетики Германии заявили, что приостановка сертификации – вопрос регулярный, который не отразится на энергоснабжении страны. Тем временем в «Нафтогазе Украины» попросили США наложить санкции на «дочку», создаваемую в Германии, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2». Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от коронавируса 17 ноября 2021, 09:09

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни, сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус. «Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте... <...> Светлая память светлому человеку», – передает РИА «Новости» слова Черняевой. Телеведущая уточнила, что Асмаловская не прививалась от COVID-19. Кристина Асмаловская – мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России среди профессионалов. В 2006 году она окончила РАТИ-ГИТИС. В 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым танцовщица приняла участие в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где дуэт занял третье место. Асмаловская также играла в кино. Она известна по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», выступала в качестве ведущей «АБВГДейки». Названы возможные сроки запуска «Северного потока – 2» 16 ноября 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

«Северный поток – 2» может быть запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона из-за приостановки сертификации оператора газопровода, хотя этот процесс связан с процедурными вопросами, а не политическими, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно – скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», – передает его слова ТАСС. Маринченко полагает, что такая ситуация «создает ситуацию неопределенности на рынке – пока не ясно, будет ли Газпром готов существенно увеличить поставки в Европу до запуска «Северного потока – 2». Между тем Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что продолжит сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG после создания немецкой компании. «После тщательного изучения документации Федеральное сетевое агентство постановило, что можно будет сертифицировать оператора трубопровода «Северный поток – 2», если этот оператор будет организован в соответствии с немецким правом», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». «Это филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии», – говорится в сообщении агентства. Отмечается, что «процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя». Напомним, во вторник стало известно о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2». Приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента, сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. На Украине заявили о прекращении газообеспечения пяти городов с запуском «Северного потока – 2» 16 ноября 2021, 13:56 Текст: Елизавета Булкина

С запуском «Северного потока – 2» пять украинских городов останутся без газоснабжения, а транзит топлива в ЕС значительно сократится, заявила компания «Оператор ГТС Украины». «В результате (запуска «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится… Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока – 2» приведет к аналогичным последствиям, а украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». «Оператор ГТС Украины» добавил, что после запуска газопровода Украина лишится виртуального реверса газа, обеспечивавшего в этом году почти 90% импорта. «Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний», – заявили в компании. Во вторник сообщалось, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток – 2» связана с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. В Германии озвучили политическую причину задержки сертификации «Северного потока – 2» 17 ноября 2021, 08:47

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG имеет, возможно, политические основания: регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер. Брайнингер отметил, что «не все так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает – политика или немецкая бюрократия». Возможно, «регулятор нашел повод для отказа в сертификации», кроме того, «коалиция пока еще не сформирована, и регулятор хочет выиграть время, пока этот вопрос не будет урегулирован», передает РИА «Новости». «Конечно, есть политический компонент, этот проект был политизирован с самого начала», – добавил он. При этом политик не видит никаких признаков отказа от «Северного потока – 2», так как «в Германии есть значительные силы, заинтересованные в скорейшем запуске этого проекта». Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Сообщалось, что это связано с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призывал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2». В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу 16 ноября 2021, 13:42

Фото: denis-pushilin.ru

Текст: Елена Лексина

«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик. «Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник. «По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели». «Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона». «А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления». Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе. Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям. Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину». На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике 16 ноября 2021, 16:11 Текст: Вера Басилая

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области заявил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют. Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора. Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что Россия в ходе испытания противоспутниковой ракеты уничтожила старый советский спутник. Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны. Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе. Стали известны подробности ранения школьника на уроке в Петербурге 16 ноября 2021, 17:02

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В одной из петербургских школ 15-летний ученик получил ножевое ранение на уроке, его увезли на скорой в больницу. Ранение нанес другой ученик, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением. Директор учреждения Ирина Карпицкая сообщила, что атаковавший не планировал наносить ущерб однокласснику, он передавал канцелярский нож, который просил потерпевший для заточки карандаша. Подросток получил небольшое ранение, порядка одного сантиметра, но его все же решили госпитализировать и вызвали мать. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Происшествие случилось на глазах учителя, дисциплина в классе не была нарушена. В скором времени педсовет обсудит пробелы в технике безопасности, и, может быть, запретит приносить канцелярские ножи в школу. Депутат Госдумы пожаловалась на питание парламентариев 16 ноября 2021, 14:35 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на работе. Драпеко посетовала, что в Думе есть серьезные трудности с питанием сотрудников. Им приходится брать еду из дома, так как блюдами в буфете утолить голод не всегда получается, передает Ura.ru. «Мне приходится приносить лотки с едой из дома, это ужасно все, в буфете все равно не наешься, да и работает он не круглосуточно», – выразила недовольство депутат. Драпеко также выразила беспокойство насчет питания мужчин-депутатов, которым порой нечего принести с собой – они не умеют готовить, а жены живут в других регионах. «Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает», – добавила парламентарий. Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы. «Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – сказала она. США предложили Китаю высвободить часть нефти из стратегических резервов 17 ноября 2021, 04:26

Фото: Daniel Radicevic/

imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В рамках переговоров президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, а также госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И Вашингтон предлагал Пекину высвободить часть нефти из стратегических резервов, сообщил источник. Источник South China Morning Post заявил, что энергоснабжение является «насущной проблемой» как для Китая, так и для США, сейчас «энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали». Сообщается, что Пекин в целом проявляет открытость в этом вопросе, но еще не принял на себя конкретных обязательств. Китай заявил США, что ему требуется учитывать собственные внутренние потребности. Стратегические запасы США составляют 727 млн баррелей нефти, Китая – около 200 млн баррелей. Высвобождение части этих резервов может оказать значительное влияние на мировые цены. Как пишет South China Morning Post, Вашингтон, скорее всего, уже на следующей неделе объявит о соответствующем шаге, даже если Пекин его не поддержит, передает ТАСС. Тем временем в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената США выступил и. о. руководителя информационного управления при минэнерго страны Стивен Нэлли. Он заявил, что «масштабы влияния» такого решения «будут относительно кратковременными» и «зависеть от того, сколько задействуют» нефти. Нэлли полагает, что влияние может продлиться всего несколько месяцев. При высвобождении от 15 млн до 48 млн баррелей нефти следует ожидать снижения цен на 2 доллара за баррель и падению цен на бензин в США на 5–10 центов за галлон (порядка 3,7 литра). Напомним, резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. Средняя цена бензина в США превысила 3,4 доллара за галлон (порядка 0,9 доллара за литр) – это максимальные показатели с 2014 года. В Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией 17 ноября 2021, 07:25

Фото: Alex Edelman/CNP/

AdMedia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете Палаты представителей, предложили набор альтернативных мер: от наращивания военной помощи Украине до расширения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в бассейне Черного моря. «Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (президента США Джо) Байдена в отношении России и опасными последствиями, которые она имеет для нашего стратегического партнера Украины... Для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине администрации нужно проецировать силу», – передает РИА «Новости» текст послания. Авторы считают, что жесткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется «столь же сильными действиями». В упрек Белому дому они ставят продление договора СНВ-3, отсутствие видимой реакции на кибератаки, приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, выбор «наименее действенных» мер для второго пакета санкций за якобы имевшее место применение боевых отравляющих веществ. Республиканцы призвали администрацию отменить исключения из санкций против газопровода «Северный поток – 2», вместе с европейскими союзниками пригрозить России рестрикциями против государственных компаний, банков и ключевых секторов экономики в случае «военного наступления на Украину». Украине и Грузии необходимо очертить «ясный путь» к членству в НАТО, предлагают авторы послания. «После катастрофического ухода из Афганистана неспособность решительно поддержать нашего стратегического партнера Украину нанесет непоправимый ущерб возможностям Америки сдерживать наших противников, а также репутации США как заслуживающего доверия союзника на мировой арене, – сказано в письме. – Настало время действовать. Это время силы, не слабости». Напомним, в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину». В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году». В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Диетолог раскрыл опасные подвохи при питании в кафе и столовых 16 ноября 2021, 19:55

Фото: diego cervo/YAY/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Офисному работнику больше подходит молочно-растительное питание, а тем, кто занимается физическим трудом – мясо и другая пища с высоким содержанием белка, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если говорить о полезности, то лучше всего, конечно, брать обеды на работу из дома, потому что в кафе и столовых есть несколько встроенных подвохов. Например, первый подвох заключается в том, что в столовую или кафе мы идем уже проголодавшиеся, набираем аппетит, пока в очереди стоим и так далее, в результате чего берем больше, чем нам нужно для того, чтобы наесться. Из дома же мы обычно приносим столько, сколько нам надо – одну порцию, за счет чего не переедаем», – говорит Гинзбург. Второй подвох, продолжает диетолог, в том, что еда в столовой редко бывает рассчитана на тех, кто следит за весом или болен какими-то возрастными болезнями. Обычно еда там «посытнее» и «повкуснее». Достигается это тем, что туда заведомо закладывается больше жира, сахара и соли. Соответственно, столовская еда уже только по этим параметрам не является здоровой. «В-третьих, все понимают, что заработать можно двумя вещами: подороже продав и поменьше потратив. Поэтому у столовых и кафе есть еще и соблазн заложить в блюда не самые качественные продукты. Кроме того, чтобы привлечь потребителя, в столовой, а также кафе и ресторанах принято увеличивать размер порций, из-за чего человек также заведомо съедает больше обычного», – рассказывает собеседник. Также немаловажно, какие на работе у человека бытовые условия – наличие холодильника, плиты или микроволновой печи. Однако даже при их отсутствии все равно можно найти выход и питаться более правильно, домашней пищей, уверен врач. «Для самого крайнего варианта на обед хорошо подходят мюсли, кисломолочные напитки. Также можно делать себе на работу здоровые бутерброды, взяв грубый хлеб, нежирное мясо и листья салата или овощи. Решить эту проблему можно. Кроме того, сейчас достаточно много сервисов, которые привозят готовую домашнюю еду, рассчитанную из необходимых человеку калорий. Даже диетические наборы есть, так что такой вариант тоже подходит. Его можно брать на работу, если, конечно, хороший и полезный состав, нужно смотреть по факту», – рассуждает Гинзбург. Однако ни в какой приготовленной вне дома еде нельзя быть уверенным на сто процентов, поэтому диетолог все-таки настоятельно рекомендует собирать обеды на работу самостоятельно. Также он отмечает, что обеды обычного офисного работника и того, кто зарабатывает на жизнь физическим трудом, должны отличаться. «Для офисного работника, например, лучше всего подойдет молочно-растительное питание: овощи, фрукты (один–два за прием пищи), кисломолочные напитки, злаковые, грубый хлеб. Для того, кто занимается физическим трудом, необходим упор на мясо и другие содержащие белок и более калорийные продукты», – советует специалист. В зимнее время диетолог менять рацион не рекомендует, поскольку человек в зависимости от сезона не увеличивает расход энергии. Если на улице холодает, человек одевается теплее, двигательная активность сокращается. Поэтому не стоит следовать инстинктивным желаниям и увеличивать порции, их калорийность, поскольку в таком случае есть риск набрать за зиму пять–шесть лишних килограммов. Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, чем кормят в столовой Госдумы. Позже пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова отметила, что меню в буфетах и столовых комбината питания «Кремлевский» одинаковы везде – и в Администрации президента, и в Совете Федерации с Госдумой. Российских пассажиров хотят полностью сканировать 16 ноября 2021, 21:05

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Досмотр пассажиров на транспортных узлах, на вокзалах и в аэропортах должен проводиться без участия наших сотрудников, а сканерами в коридорах, по которым будут идти пассажиры. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД представитель Ространснадзора Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России». «Международная организация гражданской авиации оценивает ситуацию в мире по безопасности на транспорте как сложную. Большинство стран на фоне террористических и экстремистских угроз усиливают меры безопасности», – пояснил советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Черток на полях международного форума «Транспорт России» в Москве. По словам собеседника, один из приоритетов российских властей в этом направлении – развивать дистанционные, бесконтактные методы. «Тенденция такая, что нужно сократить участие человека в сложных процессах и минимизировать воздействие на них человеческого фактора. Например, средствами досмотра во всех местах скопления людей должны быть коридоры, в которых пассажир будет полностью сканироваться», – сказал Черток. «Россия добилась лидерства в сфере транспортной безопасности на мировом уровне – это не просто голословное утверждение: нас проверяют аудиторские комиссии Международная организация гражданской авиации, Контртеррористический комитет Совбеза ООН. Они подтверждают высочайший уровень наших разработок», – указал собеседник. «Российские разработчики создают средства для борьбы с киберугрозами, которыми интересуются представители многих развитых стран, например к нам постоянно обращаются китайские специалисты», – добавляет Черток. Во вторник в рамках международного форума «Транспорт России» председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин подписали соглашение о совместном усилении безопасности на железнодорожном транспорте. Стороны договорились об обмене данными с использованием современных информационных систем, совместной разработке законопроектов и технических документов по безопасности. Днем ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам заседания президиума Госсовета, среди которых: утвердить Транспортную стратегию страны до 2030 года. «Президент России поручил выделить дополнительные 500 млрд рублей – по итогам заседания президиума Госсовета в рамках программы создания инфраструктурных проектов в регионах. Эти средства пойдут на возведение транспортной инфраструктуры, что, кроме прямой выгоды, дает огромное приращение количества рабочих мест, продвижение новых технологических решений, развитие науки. Главная задача, стоящая сейчас перед нашей страной в плане инфраструктуры, – улучшение связанности регионов между собой и сокращение времени доставки грузов и пассажиров. А улучшение транспортной инфраструктуры в итоге дает прирост ВВП», – добавил советник главы Ространснадзора. Названа возможная дата назначения нового канцлера Германии 16 ноября 2021, 17:15 Текст: Кристина Коваленко

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и свободные демократы считают, что нового канцлера Германии могут назначить до 12 декабря и у нового кабмина появится возможность приступить к работе «как можно скорее», заявил генсек социал-демократов Ларс Клингбайль. «У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря – прим. ВЗГЛЯД.), рассчитываем, что новое правительство сразу сможет начать работу», – цитирует генсека РИА «Новости». Он отметил, что перед правительством сейчас стоит множество вызовов, их не стало меньше. Говоря о конкретном дне избрания нового канцлера, Клингбайль сказал, что точной даты пока нет, но все рассчитывают на промежуток в семь дней с 6 декабря. СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства после выборов в бундестаг 26 сентября. Новым канцлером может стать социал-демократ Олаф Шольц, новый канцлер займет место Ангелы Меркель, которая правила партией на протяжении 16 лет.