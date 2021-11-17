Вассерман выступил за локдаун для непривитых

Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».

По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».

Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.