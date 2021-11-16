Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу

«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.

«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».

«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».

«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.

Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.

В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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