Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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16 ноября, вторник | Последнее обновление — 20:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о планах США устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае
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Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst.
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Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе».
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Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак.
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуация на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», – говорится на сайте Кремля.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины
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Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины, сообщило Agence France-Presse.
«Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины», – говорится на странице Agence France-Presse News Agency в Twitter.
«Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на украинской границе и волю Франции защищать территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова источника Agence France-Presse в Елисейском дворце.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Накануне генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Польше испугались «плана Путина» по мигрантам в Белоруссии
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Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш выразил опасения из-за «плана» президента России Владимира Путина по решению кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Будзиш написал, что «мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона – Польшу Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», передает РИА «Новости».
Он считает, что под ведущими странами Россия подразумевает Германию и Францию.
«Исторический опыт подсказывает нам питать обоснованные опасения по поводу переговоров, ведущихся через нашу голову, однако следует отметить, что ничего такого пока не происходит, а речь идет только о московском «сценарии мечты», – заключил обозреватель.
При этом Будзиш предположил, что в случае реализации «задумки Путина» возможен сценарий, схожий с подписанием Минских соглашений по Донбассу, однако «на менее выгодных условиях» для Варшавы.
Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран Евросоюза и Белоруссии.
Напомним, Евросоюз согласовал новые санкции против Минска из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу. 13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Между тем толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
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Армения обратилась к России за защитой
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Власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение, заявил 16 ноября секретарь Совбеза Армен Григорян.
«Так как нападение (со стороны Азербайджана – прим. ВЗГЛЯД) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход», – цитирует Григоряна РИА «Новости».
Он заявил, что Ереван ждет от России помощи, а также рассчитывает на то, что у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность. Григорян отметил, что Армения планирует активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном.
Полиция Армения начала задерживать участников акции 11 ноября. Люди хотели войти в здание правительства и получить прямой ответ сразу от премьера. Задержанными оказались около 100 человек. Во время установления таможенного и паспортного контроля на дороге Горис – Капан, власти решили перенаправить транспортный поток по объездной дороге Капан – Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр.
В ЛНР назвали истеричной реакцию Киева на решение Путина помочь Донбассу
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«Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. Ранее в ответ на указ лидера России об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР в Киеве заявили о создании Москвой условий для «взрывной интеграции» республик.
«Указ о гуманитарной поддержке – это серьезный шаг вперед для сохранения экономического потенциала Донбасса, а как максимум – для его развития и расширения возможностей по привлечению дополнительных технологий и инвестиций», – считает представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«По сути, производители из ДНР и ЛНР становятся полноценными игроками на российском экономическом рынке, – пояснил он. – В ближайшее время парламентам республик нужно будет еще поработать для большей синхронизации законодательства, действующего в этой сфере. Важно, чтобы этот механизм заработал в ближайшие недели».
«Донбасс всегда был крупным промышленным регионом, поэтому благополучие граждан республик зависит от эффективной работы экономики, – отметил Мирошник. – Надеюсь, что наши крупные производители – в первую очередь в металлургической и машиностроительной отраслях – станут локомотивом развития экономики Донбасса. В случае успешной реализации механизма это позитивно отразится и на налогах, и на мерах социальной защиты, которые необходимы в условиях экономической блокады региона».
«А что касается заявления бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, то, как лицо совершенно безответственное, он может заявлять все, что угодно, – уверен собеседник. – При нем украинская сторона сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Донбасс. В результате регион был вынужден искать варианты спасения где угодно, но только не со стороны Украины, которая является недоговороспособной и агрессивной страной. Именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса. А сейчас им очень обидно, что указ Путина о гуманитарной поддержке разрушил их план. Отсюда – такие истеричные заявления».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В ответ на это бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин объяснил Макрону целесообразность прямого диалога ЕС и Минска
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии.
«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также они рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Ранее Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за кризиса на белорусско-польской границе, они распространяются против «всех, кто причастен» к содействию транспортировке мигрантов на границу.
До этого главы Литвы, Латвии и Эстонии Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис призвали привлечь к ответственности власти Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, по его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Украина выразила протест из-за указа Путина
Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.
В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», передает РИА «Новости».
Указывается, что действия Москвы якобы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Украина также усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.
Киев продолжит консолидацию международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».
Напомним, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.
Российский лидер отмечал, что Москва никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «именно украинские власти добивались затягивания экономической удавки на шее Донбасса, а сейчас им очень обидно, потому что Россия разрушила их план».
Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном
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На границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения, заявляет Минобороны Армении.
В сообщении министерства указывается, что «обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной, идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия», передает РИА «Новости».
ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку.
Ранее ведомство обвинило азербайджанских военных в нападении на армянские посты на границе. В Баку утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ азербайджанские военные уничтожили армянские противотанковые средства и минометы.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин изменил состав президиума Госсовета
Президент Владимир Путин изменил состав членов президиума Государственного совета России.
В обновленный состав структуры вошли губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры.
«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», – гласит текст документа.
В распоряжении также уточняется, что оно вступает в силу со дня подписания.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, а также внеплановые учения Украины и США у границ России.
«В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства. Еще одной темой разговора стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море», – передает «БелТА».
Лукшенко рассказал Путину также о своем разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Посол Армении не подтвердил официальный запрос о помощи к России
Армения пока не передавала России официального письменного запроса о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщил посол в Москве.
«Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайно серьезная, Ереван по разным каналам контактирует с Москвой по этому вопросу, но письменного запроса помощи Армения пока не передавала», – приводит РИА «Новости» слова армянского посла.
В Минобороны Армении заявили, что 12 армянских военнослужащих попали в плен в ходе интенсивных боев на восточной границе.
Ранее секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что власти Армении просят Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года, сейчас готовится соответствующее письменное обращение.
В начале ноября в стране началась акция протеста против установления азербайджанского таможенного пункта на автодороге Горис – Капан, ведущей к границе с Ираном.
Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Позже стало известно о раненых и погибших в ходе столкновения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Армения заявила о погибших и раненых в конфликте на границе
В ходе наступления азербайджанских вооруженных сил на восточном направлении, у армянской стороны есть погибшие и раненые, сообщило минобороны Армении.
«По состоянию на 16.00 (15.00 мск) ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной. В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, армянская сторона имеет потери и раненых», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Информация о пострадавших и погибших уточняется, также известно о потере двух боевых позиций, добавили в армянском оборонном ведомстве.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Жителей Армении попросили не отвечать на звонки с азербайджанских номеров
Гражданам Армении не следует отвечать на звонки, исходящие от азербайджанских номеров, заявил армянский единый информационный центр при правительстве страны.
«На номера абонентов армянских телефонных операторов могут поступать звонки и сообщения с азербайджанских номеров и инернет-аккаунтов. Просим игнорировать подобные сообщения и звонки, так как они нацелены на распространение паники среди населения», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. Ведомство уточнило, что ведется наступление азербайджанских вооруженных сил, у армянской стороны есть погибшие и раненые.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин и Макрон договорились работать над урегулированием ситуации с беженцами в Белоруссии
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились о совместной работе над урегулированием ситуации с миграционным кризисом на польско-белорусской границе, а также над предотвращением роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.
Макрон и Путин провели телефонный разговор в понедельник. В сообщении говорится, что Макрон в разговоре с Путиным выразил ему глубокую обеспокоенность «бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей», передает РИА «Новости».
Он призвал Путина использовать свое влияние в Белоруссии, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису.
«Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы снизить уровень миграционного кризиса, предотвратить рост напряженности по энергетическим вопросам и позволить верховному комиссару ООН по делам беженцев участвовать в оказании гуманитарной помощи», – отмечается в коммюнике.
Также стороны договорились работать вместе по вопросу наблюдения за организацией выборов в Ливии и выводом иностранным наемников из этой страны.
Конференция по Ливии прошла в Париже 12 ноября. Россию на этом мероприятии представлял глава МИД Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как мигранты принялись ломать заграждения. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.
Минск пообещал «адекватный ответ» Варшаве на действия польских военных у границы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лукашенко верит в победу над Евросоюзом.
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Лукашенко собрался обсудить с Путиным ситуацию с беженцами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу миграционного кризиса, он не исключил, что попросит о содействии, но так, чтобы не втягивать Москву.
Лукашенко заявил, что «если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного, – это наша общая граница, Союзного государства, – вы скажите, я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (Россию) в этот кризис беженцев», передает БелТА.
«Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», – добавил он.
Отмечается, что, вероятно, Лукашенко поговорит с Путиным во вторник.
Ранее стало известно о попытках доставить оружие мигрантам на границе с Польшей. В связи с наплывом мигрантов Польша решила построить новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Президент страны Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Между тем мигранты на польской границе стали заболевать. Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что детей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, ночью там минусовая температура.
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Армения намерена начать процесс демаркации границ с Азербайджаном
Армения готова начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, но этот вопрос не должен быть связан с проблемой Нагорного Карабаха, об этом на встрече с послом США Линн Трейси заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает пресс-служба Совбеза.
«Секретарь Совбеза также отметил, что Армения готова начать процесс демаркации и делимитации, который, однако, не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха. Он также представил оперативно-тактическую обстановку на армяно-азербайджанской границе после нападения вооруженных сил Азербайджана. Секретарь Совбеза подчеркнул, что данные действия Азербайджана являются ударом по демократии в Армении», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения.
Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
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