В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев из-за их реального числа

Подвиг бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, погибших в 1941 году под Москвой, не может быть поставлен под сомнение лишь потому, что реальное число солдат, сражавшихся с нацистами, превышало изначально упомянутые в советских СМИ 28 человек, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

16 ноября исполняется ровно 80 лет со дня сражения у разъезда Дубосеково (Волоколамское шоссе). Тогда панфиловцы смогли временно остановить на 40-километровом фронте наступление превосходящих сил 2-й танковой дивизии вермахта, что имело большое значение для обороны Москвы.

Данный эпизод Великой Отечественной войны до сих пор вызывает полемику в историческом сообществе, поскольку долгое время он был известен по статье журналиста газеты «Красная звезда» Александра Кривицкого, по версии которого всего 28 солдат смогли уничтожить 18 немецких танков.

«Действительно, дискуссии по истории героев-панфиловцев ведутся и будут вестись, но ни у кого не должно быть сомнений, что они – реальные люди и настоящие герои, которые ценой своих жизней остановили железный поток немецких танков, прорывавшихся к Москве. Здесь можно вспомнить историю о 300 спартанцах – конечно, на самом деле, их было больше, но в историю вошли именно эти 300 греческих воинов, павших при Фермопилах (греко-персидская война 480-479 годов до н. э.). Также произошло и с 28 панфиловцами», – передает РИА «Новости» слова Мягкова.

Историк выразил мнение, что сведения о 28 бойцах, опубликованные в «Красной звезде» 22 января 1942 года, не были намеренной дезинформацией: «Журналист указал в статье фамилии, которые ему назвали, когда он прибыл в Дубосеково уже после сражения, поэтому изначально создалось такое впечатление, что их было так мало».

Тот факт, что некоторые из указанных в публикации погибшими оказались живы, собеседник агентства объяснил невозможностью верифицировать все данные в условиях хаоса войны.

«Документы, которые рассекречиваются сегодня в Центральном архиве Минобороны и ФСБ, подтверждают, что панфиловцы были реальными людьми. Да, некоторые из них остались живы, чего не было указано в «Красной звезде», но это не было намеренной ложью. Во время боевых действий невозможно установить абсолютно точную информацию о том или ином сражении, и выжившим ни в коем случае не ставили в укор, что они на самом деле спаслись, наоборот, их показания о сражении под Дубосеково были бесценны», – подчеркнул Мягков.

Научный руководитель РВИО подчеркнул, что Россия не нуждается в мифах и «сенсациях» о Великой Отечественной войне, поскольку вся ее история полна эпизодами героизма, подобного подвигу панфиловцев, в то время как потомки союзников по антигитлеровской коалиции вынуждены придумывать красивые вымышленные «киноистории».

«Если говорить о военном мифотворчестве, то оно больше свойственно не России, а странам Запада – посмотрите тот же фильм «Спасти рядового Райана». Американцы, англичане и французы просто вынуждены создавать такие красивые истории, они испытывают в них потребность. Нам же и придумывать ничего не надо – вся история ВОВ соткана из таких героических эпизодов, зафиксированных в архивных документах», – отметил он.

Напомним, в августе в Подмосковье прошли посвященные героям-панфиловцам мероприятия.