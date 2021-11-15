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BlaBlaCar поддержала введение в России QR-кодов для междугородних поездок
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Компания BlaBlaCar поддержала инициативы регуляторов по сдерживанию коронавируса, и установила новую функцию в приложении, в котором пользователи могут отметить, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код.
«Мы не ожидаем увеличения поездок в связи с введением QR-кодов, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих», – приводит «Секрет фирмы» комментарий представителя сервиса.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
По его словам, приоритетом в работе компании являются здоровье и безопасность людей, поэтому BlaBlaCar ввел новую функцию в приложении. «Теперь пользователи могут отметить в своем аккаунте, готовы ли они предъявить попутчикам QR-код», – пояснил представитель компании.
«В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19 и призываем своих пользователей вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать все правила и ограничения, действующие по маршруту совместной поездки», – добавили в пресс-службе сервиса.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах
Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.
«Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.
По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.
«Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.
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Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
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Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.
«Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.
В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.
«Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.
Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.
«Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.
Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
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«Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах
Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
«Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.
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Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.
Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».
«Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.
Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – пояснил ученый.
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Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
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Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.
«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Стали известны сроки рассмотрения Госдумой законопроектов о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря.
«Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Думе.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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В Кремле прокомментировали закон о QR-кодах
Принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если регионы и сейчас их вводят по собственному усмотрению.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В понедельник фракция «Единая Россия» сообщила, что поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах.
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Привитых «Спутником V» туристов решили пускать в Израиль с 1 декабря
Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера, сообщили власти Израиля.
Сама российская вакцина признается властями страны уже с 15 ноября, но необходимо урегулировать некоторые трудности, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», – приводит заявление властей Израиля ТАСС.
28 октября сообщалось, что Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября.
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Глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа
Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию «Спутника» и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», – передает ТАСС слова министра.
Он также напомнил, что невакцинированные от коронавируса граждане переносят заболевание значительно хуже и потом могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста – фактически среди умерших около 80-90% тех, кому за шестьдесят лет, а количество вакцинированных среди пожилых остается на уровне чуть более 50%, добавил Мурашко. После появления штамма «дельта» больше стали болеть и молодые пациенты, указал он.
«В том числе наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер», – отметил министр.
По его словам, разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие новой коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии.
«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что о каком конкретно препарате идет речь расскажет после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – сказал он.
Ранее Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса в регионах.
В России выявили 38,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2664 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 109 094 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 256 597 человек.
Накануне, 14 ноября, в России выявили 38 823 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 403.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.
По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.
«У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.
«Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.
Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации.
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Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID в некоторых регионах России
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по России составляет сейчас 49%, при этом темпы вакцинации от этой инфекции недостаточны в ряде регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», – цитирует его ТАСС.
Мишустин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову продолжать работать с субъектами России оказывать им максимальную поддержку.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Авиаэксперты поддержали введение проверки QR-кодов на транспорте
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«Реализация этой инициативы приведет к локализации распространения новых штаммов вируса и в целом улучшит эпидемиологическую обстановку в стране», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя законопроект, предполагающий введение системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте.
«Требование предъявить QR-код на транспорте – это все-таки некоторое ограничение свободы, поэтому оно должно быть введено на уровне федерального закона, чтобы это были не какие-то временные конструкции, а полновесная правовая основа для введения непопулярной, но важной меры», – считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По его словам, введение QR-кодов будет достаточно эффективным решением для прерывания цепочек распространения коронавируса между странами и регионами. «Мы отлично понимаем, что наибольшую роль в распространении вируса по миру сыграло активное перемещение граждан как внутри страны, так и между странами. Соответственно, такая мера позволит не допустить в транспорт человека, болеющего коронавирусом бессимптомно, – пояснил эксперт. – Это должно локализовать распространение новых штаммов вируса, и в целом улучшить эпидемиологическую обстановку как в стране, так и в мире».
«Что касается внедрения этой инициативы, то в подавляющем большинстве случаев осуществление контроля QR-кодов на этапе покупки билетов или при посадке в транспорт технологически не должно вызывать серьезных проблем, – уверен Пантелеев. – Когда есть распечатанный документ, отсканировать QR-код и подтвердить его достоверность по электронной базе – это вопрос, который не требует ни дорогостоящего оборудования, ни мощной IT-инфраструктуры. Для этого достаточно обычного смартфона с доступом в интернет».
«Конечно, могут быть определенные нюансы в том случае, если нужно будет проверить наличие QR-кода у пассажира, отправляющегося из глухой деревни, в которой нет ни интернета, ни аэропорта, а есть только вертолетная площадка, – предположил собеседник. – Как технологически будет решаться этот вопрос, сейчас сказать затруднительно, но механизм в любом случае будет найден. При этом численность пассажиров, путешествующих в таком формате, очень мала».
Эксперт также уверен, что расходная составляющая авиакомпаний для реализации соответствующих мер никоим образом не повлияет на стоимость билетов. «Более того, для вакцинированных пассажиров с действующими QR-кодами ничего не изменится. А люди, которым нужно будет до 1 февраля либо сделать прививку, либо получить справку о медотводе, действительно могут на какое-то время отказаться от полетов, – считает Пантелеев. При этом оценить, насколько значительно сократится пассажиропоток, сейчас довольно затруднительно. Но полагаю, что не существенно».
«Наиболее важная для авиакомпаний аудитория – деловые путешественники и часто летающие люди либо уже вакцинировались, либо переболели и имеют на руках все необходимые документы. Поэтому надеюсь, что драматического влияния на доходы авиакомпаний реализация этой инициативы не окажет. Тем более, что действие соответствующих требований будет временным. Пока речь идет о том, что требовать QR-коды перестанут летом, но в случае улучшения эпидемиологической обстановки это может произойти и раньше», – подытожил авиаэксперт.
В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова считает, что «транспорт так же, как и другие общественные пространства, является местом массового скопления людей и соответственно, там может распространяться вирус». «Руководство аэропорта Внуково принимает все необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в аэровокзальном комплексе. В том числе сегодня уже более 70% сотрудников аэропорта сделали прививки от COVID-19», – рассказала она.
«Однако, к сожалению, ухудшающаяся ситуация с пандемией заставляет нас задуматься о новых решениях по противостоянию инфекции. Если Госдума примет закон о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, мы совместно с авиакомпаниями-партнерами обязательно примем необходимые меры для его реализации», – заключила Соколова.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. В этот же день депутат Госдумы Виктор Селиверстов сообщил, что «Единая Россия» поддержит внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
Напомним, в минувшую пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Ранее председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин сказал газете ВЗГЛЯД, что ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Хубезов считает, что «введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения». А эксперт в сфере транспорта Олег Покусаев счел введение QR-кодов на транспорте вынужденной мерой.
В то же время в Минтрансе заявили, что из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты. При этом ведомство разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей,
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