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Польша призвала отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований
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Вице-премьер Польши Петр Глиньский заявил о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из ряда международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, которые для них важны», – сказал он изданию Polska Times.
Глиньский заявил, что Россия и Белоруссия «не считаются ни с чем, кроме реального экономического или политического давления», передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Сатановский сравнил кризис на границе Польши и Белоруссии с 1939 годом
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«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток оборачиваются весьма тяжелыми последствиями, в том числе и для самой Европы, куда потом толпами стремятся мигранты», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия «несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Пока мы переругиваемся с европейцами и американцами, как жители коммунальной квартиры из-за счетов за газ, беженцы, включая женщин и детей, стремящихся попасть в Германию, находятся перед дулами натовских танков», – отмечает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Эта бронетанковая техника на польско-белоруской границе навевает на меня очень нехорошие воспоминания о том, как в 1939 году там стояли танки Вермахта. За эти десятилетия Запад не изменился, как и его позиция в отношении тех, против кого он воевал. Последствия этого всегда одинаковые – человеческие потери и экономическая катастрофа», – отметил эксперт.
«Попытки европейцев и американцев привнести «великий прогресс» на Ближний Восток пока что оборачиваются весьма тяжелыми последствиями – в том числе и для самой Европы, куда потом стремятся попасть ближневосточные мигранты», – указал собеседник.
«Я помню патетическую фразу немецких политиков, когда они вместе с американцами шли воевать на Ближний Восток. Они сказали, что безопасность Европы пролегает до хребтов Гиндукуша, – уточнил Сатановский. – Имелась в виду военная операция коалиции в Афганистане. Спустя 20 лет мы видим, чем это все закончилось».
«Если возвращаться к ответу Марии Захаровой на обвинения британского МИДа, то она метко и точно высказывает вещи, которые очевидны и понятны, но толку от этого ноль, – убежден политолог. – Пока политические перебранки между сторонами не приведут к чему-то более печальному и куда более существенному, с европейцами разговаривать бессмысленно. В последний раз конструктивные разговоры с европейцами у нас проходили в рамках Ялтинской и Потсдамская конференций. А сейчас любые переговоры с ними на уровне дипломатов заканчиваются печально».
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс возложила на Россию ответственность за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. По ее словам, Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии».
Она считает, что «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».
Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она.
В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять.
Позже президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал страны Запада заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать ни на кого свои собственные вопросы. Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Путин ответил на обвинения России в кризисе с мигрантами
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами.
«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», – цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
Глава государства также прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Минск. «При чем здесь наш «Аэрофлот?» Хоть один самолет «Аэрофлота» кого-то (из них туда) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят», – отметил президент.
Также он подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть.
По словам главы государства, о миграционном кризисе он узнал из СМИ.
«О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Только вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили», – рассказал Путин.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Прокуратура Польши обвинила двух граждан России в пособничестве нелегальной миграции
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Прокуратура Польши предъявила двум гражданам России обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в ФРГ, говорится в сообщении ведомства.
«Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как информировала прокуратура, «двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали в Польше». «Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест», – отмечается в сообщении.
Прокуратура обвиняет их в «организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши». Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Соловьев указал на запредельный уровень русофобии в Госдепе
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«Мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи и огульные обвинения против Москвы и Минска позволяет себе именно Блинкен», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее глава Госдепа заявил, что Александр Лукашенко с помощью миграционного кризиса пытается отвлечь внимание от действий России на Украине.
«Обвинения Блинкена в адрес Лукашенко показывают запредельный уровень русофобии у американской политической элиты. Фраза о том, что Минск устроил кризис с мигрантами, чтобы отвлечь внимание от ситуации на границах России и Украины, могла звучать на кухне в разговоре двух русофобов, не имеющих отношения к политике. Но слышать такое от госсекретаря США и главы польского внешнеполитического ведомства крайне неприятно», – указал телеведущий Владимир Соловьев.
По его словам, Запад окончательно взял вектор на совершенно безосновательные обвинения России во всех грехах. «Отдельно отмечу: мне, как еврею, вдвойне обидно, что такие пассажи позволяет себе Блинкен, который должен не понаслышке знать, что такое огульные обвинения в принципе», – подчеркнул собеседник.
Касаясь непосредственно обвинений со стороны главы Госдепа, Соловьев отметил: видимо, Блинкен просто ничего не знает о происходящем в Донбассе. «Вот как раз вчера ВСУ в нарушение Минских соглашений подтянули к линии фронта тяжелую артиллерию для атаки по ополчению. Гремели страшные бои. В Пентагоне должны объяснить Блинкену, что на Украине идет гражданская война, Россия не является стороной конфликта. Потому говорить о том, что Лукашенко является эдаким «прокси» для отвлечения внимания от войны на юго-востоке Украины, попросту нелепо», – заметил телеведущий.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил
, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
Двумя днями ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы.
В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины.
Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Запад предъявил России вину за собственные военные преступления.
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США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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ВС Латвии начали масштабные военные учения у границы с Белоруссией
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии начали масштабные военные учения The Decisive Point («Решающий момент») у границы с Белоруссией при участии порядка 3 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев), сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс.
«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так. В учениях примут участие около 3 тыс. представителей НВС Латвии. Обучение продлится около месяца», – приводит ТАСС слова министра обороны республики Латвийскому телевидению.
По мнению Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к границе с Латвией. Этим соображением он объяснил свой приказ о проведении учений, которые продлятся до 12 декабря. Кроме того, министр обороны Латвии не исключил обращения к НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.
«Я не могу исключить вероятность того, что мы можем обратиться с таким запросом рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали – это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе», – указал он.
Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на пресс-секретаря командующего ВС Латвии Сандру Брале, цель маневров – проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях. По словам Брале, государства – члены ОБСЕ, включая Россию и Белоруссию, были проинформированы об этих учениях.
Статья 4 Североатлантического договора предполагает консультации участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.
Правительство Латвии с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают вооруженные силы, спецназ полиции и земессарги (ополченцы).
В воскресенье в Польшу прорвались около 50 мигрантов из Белоруссии. В тот же день польская погранслужба заявила, что заметила на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши. В Варшаве ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции.
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На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский допустил введение режима чрезвычайного положения в приграничных областях в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
«Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», – приводит слова Монастырского РИА «Новости».
Министр внутренних дел Украины добавил, что к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга страны.
В свою очередь врио главы Госслужбы по ЧС Сергей Крук заявил об усилении контроля на границе с Белоруссией. По его словам, в пяти приграничных областях в готовности находятся более 5,5 тыс. человек и 700 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Круг отметил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы службой будет обеспечена ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, пунктов временного пребывания иностранцев. Также помощь окажут Государственной миграционной службе в принятии беженцев путем дополнительного развертывания палаток.
«Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Белоруссией областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае усложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы», – цитирует Крука пресс-служба.
Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, миграционный кризис на границе с ЕС – это «одно из проявлений гибридной войны». «Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический, вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – цитирует пресс-центр главу ведомства Ивана Баканова. Уточняется, что Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению «гибридной войны» и сохранить стабильность и безопасность.
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем приняли участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши.
Ранее в воскресенье в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Европе за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
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Погранслужба Польши заметила подготовку к массовому прорыву мигрантов
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Польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», – приводит РИА «Новости» сообщение польской погранохраны.
Отмечается, что некоторые палатки начинают исчезать, иностранцы якобы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», – добавили пограничники.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Дипломаты Белоруссии и ЕС обсудили миграционный кризис на белорусской границе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель провели телефонный разговор относительно миграционной ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«14 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Белоруссия Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем», – сообщается на сайте МИД Белоруссии.
В ходе разговора была «подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС. Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Белоруссии и ЕС».
В пресс-службе сообщили, что Макей рассказал Боррелю о предпринятых Минском шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН.
«Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога», – сообщает МИД Белоруссии.
Ранее Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Киев решил построить укрепления на границе с Белоруссией
Киев построит укрепления на слабых местах пяти смежных с Белоруссией областей, сообщил корреспондент телеканала «Украина 24» по результатам закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Луцке по ситуации на границе Белоруссии и ЕС.
«Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления», – приводит слова корреспондента РИА «Новости».
Министр внутренних дел страны Денис Монастырский рассказал, что «там будут временные сооружения, которые будут размещены. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции».
Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова проходит в украинском Луцке, в нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, а также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Съемочную группу RT France задержали на границе Польши и Белоруссии
Журналистов RT France задержали польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в эфир и заявили, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно», сообщила руководитель RT France Ксения Федорова.
«Нашу съемочную группу задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведет себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, – это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит», – написала она в Telegram.
По данным RT France, утром 15 ноября съемочную группу задержали утром в понедельник, когда они освещали миграционный кризис, передает RT.
За несколько минут до задержания репортер Калифа рассказывал о ситуации из села Уснарз Горный в Польше, он находился ста метрах от границы.
«На нас составляют протокол», – пояснил журналист.
Калифа добавил, что польская полиция с «крайне напряженным видом» запретила съемочной группе телеканала вести съемку.
«Несколько раз они попросили нас покинуть это место и не снимать», – сказал репортер.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Боррель согласился с мнением России о необходимости контактов ЕС и Минска
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе, заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске... Непризнание легитимности этого режима (во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко) не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе нельзя разрешить с помощью стены, передает РИА «Новости».
«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», – сказал Боррель в интервью телеканалу France24.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, особенно это касается ФРГ, куда стремятся многие мигранты. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии.
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
«Белавиа» отказалась перевозить граждан Ирака, Афганистана и Сирии из Дубая в Минск
Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы из Дубая в Белоруссию.
«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.
Авиакомпания подчеркнула, что в целом усилила контроль за исполнением визовых требований и миграционным законодательством на всех рейсах.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обвиняющим в организации миграционного кризиса нужно предъявить доказательства, а не «ляпать языком». Лукашенко отметил, что ни один самолет «Белавиа» не привозил мигрантов в страну.
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В Польше задумались о созыве Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией
Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации на границе с Белоруссией, заявил в интервью агентству РАР премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО», – цитирует его РИА «Новости». Статья 4 договора о Североатлантическои альянсе предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран НАТО считает, что имеется угроза ее безопасности.
По словам премьер-министра, запуск 4-й статьи договора о НАТО «это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств».
«Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность – теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса», – рассказал премьер Моравецкий.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Беженцам в Белоруссии привезли более 18,5 тонн продуктов за пять дней
За пять дней беженцам на белорусско-польской границе доставили более 18,5 тонн продуктов, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента Белоруссии.
«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания – 18,6 тонн, в том числе молоко 5 тонн, хлебобулочные изделия 5,5 тонн, консервы мясные 2 тонн, консервы овощные 0,8 тонн, колбасные изделия 2 тонн, кондитерские изделия 1,3 тонн, фрукты 0,8 тонн, детское питание 1,2 тонн, вода питьевая 7 тонн», – сообщается в Telegram-канале парламента.
Кроме того, беженцам привезли 3,2 тыс. единиц теплой одежды, а также 760 одеял.
Ранее полиция Подляского воеводства сообщила, что полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них. Также польская погранслужба зафиксировала на белорусской стороне признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов на территорию Польши.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.