|
|
Болельщики сборной поддержали забившего мяч в свои ворота Кудряшова
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Болельщики сборной России поддержали защитника национальной команды Федора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в матче со сборной Хорватии.
Кудряшов заблокировал возможность оставлять комментарии под пятью последними публикациями на своей странице в Instagram. Под последним постом Кудряшова из числа тех, где имеется возможность комментирования, болельщики оставляют пожелания поддержки игроку, передает РИА «Новости». Фанаты советуют Кудряшову не переживать, не обращать внимания на злых людей, отмечают, что «все нормально», «это игра» и желают забить победный гол в стыковых играх.
-
Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов заявил, что пропущенный мяч в матче со сборной Хорватии стал следствием ошибок всей команды и не стоит винить в нем Кудряшова.
«Естественно, всю игру так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, исходило из всей игры. Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, была парочка, где Мотя (вратарь Матвей Сафонов) спас. Ну а гол – это даже не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол, – сказал Глебов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза. – Кудряшов? Не бывает такого, что это ошибка одного футболиста, всё всегда исходит из ошибок целой команды. Практически каждый гол – это ошибка всей команды. Этот гол назревал. Мы команда, все поддержали Федю».
«У всей команды был боевой настрой, все готовились, понимали, что это ответственная игра, но хорваты тоже были настроены, они вышли при своих болельщиках, – добавил Глебов. – Понятно, что мы расстроены, огорчены, но от этого толку никакого нет, от этого мы не выйдем на чемпионат мира. Надо собираться, в марте будут решающие игры».
Напомним, в воскресенье футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).
В Дубае впервые представили российский самолет МС-21 с двигателями ПД-14
|
|
Российский самолет МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, впервые широко представлен иностранной публике на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Для нас действительно важно показывать самолет МС-21-300 уже на стадии сертификации, потому что мы понимаем, что он должен включиться в конкурентную борьбу для коммерческих перевозок», – пояснил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, передает ТАСС.
Самолет пробыл в воздухе 8 минут 50 секунд.
По его словам, самолет, самолетные системы, двигатель, двигательные системы отработали штатно и при перелете сюда, и при тренировочном полете, и сегодня.
МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140), он получил индекс МС-21-300.
Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
Петербурженка нырнула в канал Грибоедова за упавшим iPhone
В Санкт-Петербурге девушка уронила свой iPhone в канал Грибоедова и прыгнула в воду, чтобы его достать.
Девушка не нашла телефон, но уперто ныряла в темноту, не слушая людей на суше. Им вместе со спасателями пришлось вызволять петербурженку, когда она наконец отчаялась, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Ранее очевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье гражданин прыгнул в Москву-реку.
Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
|
|
Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».
По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».
При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».
В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США «проговорились» о военных США у границ России
Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.
«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости». Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.
По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.
Боррель сказал, почему Лукашенко не перекроет поставки газа в Европу
Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Лукашенко посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на France 24.
Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.
Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах
Географию стоит включить в список вступительных испытаний в вузы, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.
«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам – не бояться сдавать его», – сказал Шойгу во время проведения географического диктанта, передает РИА «Новости».
По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.
Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.
Центральной площадкой в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат.
Сборная России уступила Хорватии путевку на ЧМ-2022
|
|
Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).
Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, сообщает «Чемпионат.com».
В десяти матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую, а Федор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Поклонская отреагировала на угрозу депутата Рады «упаковать» ее в СИЗО
|
|
Людям следует «равняться» на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который по-настоящему любит Украину, заявила посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская, комментируя угрозы депутата Рады «упаковать» ее в киевский СИЗО.
«Смотрю я на Алексея (депутата ВРУ) и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!» – написала Поклонская в Telegram.
Дипломат ответила на угрозы украинских политиков, заявив, что все годы службы честно исполняла свою работу, однако на нее обижено много людей. «Они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства... Апогеем стала Крымская весна – я даже стала одним из ее символов. Конечно, после этого были попытки лишить меня жизни, даже пытались выкрасть моего ребенка, но все хорошо закончилось», – отметила она.
По ее словам, как ее собственные данные, так и информация о ее дочери оказались в открытом доступе, в том числе для СМИ, занесенных в реестр иностранных агентов.
«С учетом изложенного, как говорится, «грех не воспользоваться» полными данными про меня и ребенка, а также появившимися у нас в стране поводами в очередной раз опорочить, следом «по-мужски» послать угрозы мне со стороны отдельных украинских деятелей», – подчеркнула Поклонская.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.
Кроме того, глава МИД Украины заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Захарова заявила о преступлениях Британии на Ближнем Востоке
|
|
Пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы британского МИД Элизабет Трасс о причастности России к миграционному кризису у границ ЕС.
«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе», – отметила Захарова в Telegram.
По ее словам, именно британская сторона виновата в гибели иракцев, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев.
«И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», – подчеркнула представитель МИД России.
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. При этом читатели издания Daily Express заявили, что Элизабет Трасс проявляет некомпетентность во внешней политике.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.
Путин объяснил возобновление учений стратегической авиации России
США не прекратили полеты своей стратегической авиации в ответ на прекращение российских учений несколько лет назад, в связи с этим стратегическая авиация России возобновила тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.
«Этого когда-то не было, в 90-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного, вообще много чего не было. В одностороннем порядке прекратили полеты нашей стратегической авиации. Но наши американские партнеры продолжили», – заявил российский президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
По его словам, Россия подождала около пяти лет и возобновила эти полеты. «Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», – добавил глава государства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи российских границ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Британия приготовила 600 спецназовцев на случай вторжения России на Украину
|
|
Британия может направить на Украину 600 военнослужащих подразделения спецназа SAS в случае «вторжения» России.
Как сообщил источник британской газеты The Mirror, Британия создает подразделения, состоящие из членов спецназа, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте. Они могут быть направлены на Украину в течение 36 часов.
«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину и высаживаться с воздуха», – рассказал источник.
По его данным, подготовка началась после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству Британии страны о «явной и реальной опасности» президента России Владимира Путина для Украины.
В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает алармистскими заявления о якобы возможном «вторжении» России на Украину.
До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Президент ФРГ призвал немцев помнить о нападении на СССР
|
|
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, призвал немцев «не стесняться» воспоминаний о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году.
«Этот день – день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войны во всем мире, женщинах, мужчинах и детях, которые отдали свои жизни или чьи жизни омрачила война... Когда мы вспоминали 80-ю годовщину нападения немецкого вермахта на Советский Союз в этом году, многим из нас пришлось признать, что места продвижения немецкого вермахта через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа – эти места для них ничего не значат. То же самое относится ко многим местам немецких преступлений в бывшей Югославии и Греции, которые также подверглись нападениям 80 лет назад. Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей... Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны», – приводит его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что немцами «забыто бесчисленное множество других мест немецких преступлений, таких как белорусская деревня Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого все еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года». Он убежден, что память об этих преступлениях «имеет значение для нашего представления о себе как нации, а также для общего понимания себя как европейцев на этом континенте».
«Но, если мы хотим помнить, мы также должны знать, что связывает эти места с настоящим. Потому что я убежден, что если мы поймем это и то, как прошлое формирует наше настоящее, то нас также будут больше интересовать подавленные (в памяти) главы истории», – отметил президент.
В мае председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
|
|
Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал критерии истинного либерализма
|
|
Если под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в России это всегда было, есть и будет; истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», – ответил он на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов, передает РИА «Новости».
Путин, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул «к стану славянофилов», заявил, что «это все-таки немножко поверхностная дискуссия».
Также глава государства подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли.
Кроме того, по мнению Путина, истинный либерализм – это не желание копировать кого-то.
«Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», – сказал Путин, а также добавил, что в этом смысле и славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, у них общая цель, и если либералы «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, они «быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели».
Напомним, Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».
Москвичам пообещали январские морозы в конце ноября
Ночные морозы до минус 12-19 градусов могут ударить в Москве в конце ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в конце ноября, предварительно, есть вероятность арктического вторжения – зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться, передает РИА «Новости».
Синоптик рассказал, что «ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до минус 8 – минус 13, дневная – до минус 2-7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до минус 14-19, в дневные часы – минус 7-12».
Ранее сообщалось, что облачная погода, местами небольшие осадки ожидаются в Московском регионе.