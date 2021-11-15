Болельщики сборной поддержали забившего мяч в свои ворота Кудряшова

Болельщики сборной России поддержали защитника национальной команды Федора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в матче со сборной Хорватии.

Кудряшов заблокировал возможность оставлять комментарии под пятью последними публикациями на своей странице в Instagram. Под последним постом Кудряшова из числа тех, где имеется возможность комментирования, болельщики оставляют пожелания поддержки игроку, передает РИА «Новости». Фанаты советуют Кудряшову не переживать, не обращать внимания на злых людей, отмечают, что «все нормально», «это игра» и желают забить победный гол в стыковых играх.

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов заявил, что пропущенный мяч в матче со сборной Хорватии стал следствием ошибок всей команды и не стоит винить в нем Кудряшова.

«Естественно, всю игру так играть нельзя, и то, что мы пропустили на 81-й минуте, исходило из всей игры. Не сказать, что у хорватов было много моментов, да, была парочка, где Мотя (вратарь Матвей Сафонов) спас. Ну а гол – это даже не ошибка, а из-за поля такой нелепый гол, – сказал Глебов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза. – Кудряшов? Не бывает такого, что это ошибка одного футболиста, всё всегда исходит из ошибок целой команды. Практически каждый гол – это ошибка всей команды. Этот гол назревал. Мы команда, все поддержали Федю».

«У всей команды был боевой настрой, все готовились, понимали, что это ответственная игра, но хорваты тоже были настроены, они вышли при своих болельщиках, – добавил Глебов. – Понятно, что мы расстроены, огорчены, но от этого толку никакого нет, от этого мы не выйдем на чемпионат мира. Надо собираться, в марте будут решающие игры».

Напомним, в воскресенье футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).