Сборная России уступила Хорватии путевку на ЧМ-2022

Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 со счетом 0:1, единственный гол забил в свои ворота Федор Кудряшов. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия).

Таким образом, потерпев поражение, Россия на ЧМ-2022 будет играть стыковые матчи за право попасть на турнир в Катаре. Российская команда сыграет с одной из команд, занявших вторые места в других группах. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, сообщает «Чемпионат.com».

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую - Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ 2022 со счетом 6:0, встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».