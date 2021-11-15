Третью за неделю вспышку птичьего гриппа выявили в Японии

Подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа возникло в Японии, сообщило Киодо.

Если подозрения подтвердятся генетическими анализами, то вспышка станет третьей в стране за этот сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа в префектуре Кагосима был выявлен в субботу. Расстояние между двумя фермами составляет примерно 2,5 километра. На ферме, в которой подозревают заражение птичьим гриппом, находятся 11 тыс. кур, передает РИА «Новости».

В субботу в Кагосиме были выявлены первые случаи заболевания куриным гриппом в этом сезоне. Было уничтожено 38,5 тыс. птиц. Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Это стало второй вспышкой заболевания в этом сезоне. Первая произошла на этой неделе на севере страны в префектуре Акита. Тогда пришлось уничтожить более 140 тыс. птиц.

Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 – весны 2021 стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 млн кур.

Напомним, в начале ноября власти Тюменской области сообщили, что птицефабрика «Боровская» из-за вспышки птичьего гриппа уничтожила 12 млн яиц, всех кур и 57 тонн продукции. Тогда же вспышки высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Дании.

Кроме того, 9 октября режим ЧС из-за птичьего гриппа объявили в одном из районов Башкирии, а 15 сентября очаги высокопатогенного гриппа птиц выявили в Челябинске.

Напомним также, в январе вспышку птичьего гриппа фиксировали в 14 префектурах Японии.