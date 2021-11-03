Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа выявили в Дании

Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщили в пресс-службе министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства королевства.

Согласно опубликованным материалам, 1 ноября вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 была подтверждена в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тыс. птиц, передает РИА «Новости».

«Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.

Согласно сообщению датских властей, с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, у диких птиц произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1). Поэтому 1 ноября власти Дании издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.

Ранее власти Тюменской области сообщили, что птицефабрика «Боровская» из-за вспышки птичьего гриппа уничтожила 12 млн яиц, всех кур и 57 тонн продукции. 17 октября в нескольких поселках Тюменской области ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике. Кроме того, 9 октября режим ЧС из-за распространения птичьего гриппа объявили в одном из районов Башкирии. Помимо этого, 15 сентября очаги высокопатогенного гриппа птиц были выявлены в Челябинске.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД