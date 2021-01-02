Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в 14 префектурах Японии

Префектура Гифу стала 14-й высшей административной единицей Японии, в которой зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщает Киодо.

Очаг заражения выявлен на птицеферме в местном городе Минокамо. Таким образом, Гифу стала 14-й из 47-ми префектур Японии, где власти обнаружили вспышку птичьего гриппа. Руководство Гифу открыло заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер рассматривается вариант ликвидации расположенных в Минокамо кур, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря вспышка птичьего гриппа была выявлена на юго-западе Японии.