Эксперт счел введение QR-кодов на транспорте вынужденной мерой

«Это вынужденная, но оправданная мера, которая позволит остановить распространение коронавируса. Альтернатива этому – полный локдаун», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере транспорта Олег Покусаев, комментируя законопроект о введении системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте и доступа в общественные места.

«Это вынужденная мера, к которой мы пришли не от хорошей жизни», – считает директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (МИИТ) Олег Покусаев.

По его словам, сейчас необходимо остановить распространение коронавирусной инфекции. «Другие меры здесь не работают. Даже если отдельные регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой закроются, после чего ситуация там нормализуется, то транспорт все равно будет перевозить коронавирус туда-сюда. В этой связи введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте оправдано», – уверен эксперт.

При этом, согласно его прогнозу, это вряд ли приведет к существенному сокращению пассажиропотока. «Те, кому необходимо совершать поездки, вакцинируются и будут ездить дальше. Тем более, сегодня для поездок в деловых целях и так необходимо иметь QR-код: этого требуют как в гостиницах, так и на мероприятиях», – считает Покусаев.

«Альтернатива таким мерам может быть совсем неприятной. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, мы можем снова прийти к полному локдауну, когда транспорт вообще работать не будет, – полагает эксперт. – Но тогда будет нанесен серьезный удар по экономике в целом и по транспорту в частности. Поэтому введение QR-кодов позволит сохранить транспортную доступность».

Покусаев также сомневается, что проверка QR-кодов на транспорте создаст дополнительные очереди. «Сейчас транспорт технически продвинутый. Мы же предъявляем в самолете посадочные талоны, а теперь вместе с ними будем еще и QR-код показывать. То же самое и на поездах. Вместе с проверкой билетов на входе сканер пикнет не один раз, а два раза, и все. Коллеги из РЖД говорят, что технически и организационно они уже давно готовы к этому. Все понимали, что рано или поздно такая мера может возникнуть», – резюмировал эксперт.

В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.

Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, добавила Голикова. Отмечается, что закон о коде не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.

Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.

Ранее председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин сказал газете ВЗГЛЯД, что ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро. А депутат Госдумы Дмитрий Хубезов считает, что «введение QR-кодов на транспорте усилит борьбу с COVID сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения».

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.

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