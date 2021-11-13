Стали известны подробности поножовщины возле хинкальной в Москве

Нарышкин ответил Западу на критику имперской политики России

«Нашей стране иногда пытаются выставить счет за якобы эксплуатацию имперских окраин. Однако, в отличие от большинства других империй, в России невозможно было отделить метрополию от колонии», – заявил директор СВР Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвященном 300-летию образования Российской империи.

«Совсем недавно мы отмечали 300-летие провозглашения России империей. Наша страна приобрела этот высокий статус благодаря преобразованиям Петра I, позволившим одержать верх в Северной войне, осуществить глубокие и давно назревшие реформы», – сказал директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, напомнив, что позднее наша страна стала крупнейшей континентальной империей мира. «Вершиной имперской дипломатии», по его словам, следует признать Венский конгресс 1814-1815 годов, по итогам которого были определены новые границы государств Европы. Причем Россия в тот момент протянула руку побежденной Франции, чтобы совместно установить мир на континенте.

«Печально, что об этой исторической роли нашей страны - гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов так называемой «большой Европы» – сегодня на Западе старательно не хотят вспоминать», – посетовал глава СВР.

В четверг в МГУ состоялся международный круглый стол: «Два века Российской империи», участники которого поделились мнениями о важности победы нашей страны в Северной войне, по итогам которой Петр I принял на себя титул «Императора всероссийского».

«Знание и понимание причастности России к Российской империи нужно для того, чтобы отвечать ряду иностранных государств на критику внутренней политики нашей страны», – пояснил Нарышкин, выступая на круглом столе. Он считает, что Россия в любой момент своей истории, и сейчас в том числе, уделяла особо внимание развитию своих отдаленных регионов. «Центр и регионы никогда не разделяли океаны, поэтому от благополучия на периферии напрямую зависела и безопасность центра», – подчеркнул Нарышкин.

Окраинные территории никогда не были источником обогащения для государства, подтвердил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, и.о. декана факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов. «В силу специфики страны все окраины значительно отставали в развитии от центра, который, в свою очередь, был для них источником инвестиций», – напомнил парламентарий.

«Россия, как и СССР, как и Российская империя, во главу угла ставили гражданское равноправие», – напомнил, в свою очередь, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он указал на важность внесенной в прошлом году в Конституцию поправки о том, что русский народ является государствообразующим. По его мнению, поправка подчеркивает роль русского народа в объединении всех людей, проживающих на этой территории. Как тогда, так и сейчас, Россия стала лучшей альтернативой удельной и национальной раздробленности от Балтики до Дальнего Востока», – подчеркнул он.

При всем при этом, 300-летие принятия Петром I титула императора в обществе прошло незаметно, и это обнажило недостаточное понимание нашей страной своей роли в мировой истории, посетовал Затулин. «Профессиональные историки и все остальное общество также не могут быть оправданы – они должны чутко реагировать на такие даты и обращаться с запросами к власти, которая, как мы видим, поддержала нашу инициативу», – указал он. Кстати, в следующем году исполнится 100 лет с момента образования СССР, и уж будьте уверены – коммунисты придадут этой теме максимально громкое звучание, предупредил Затулин.

Создание империи 300 лет назад заложило основы системы образования, добавил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Уже через три-четыре года после превращения России в империю в ней появился первый университет в Москве. Спустя еще несколько десятилетий были открыты университеты в Казани, Киеве, Санкт-Петербурге, Харькове и других городах. Новые университеты появлялись вплоть до начала ХХ века и дальше, развивалось профессиональное высшее образование. Это стало возможным благодаря тому, что с самого начала Российской империи образование осознавалось как дело государственной важности», – подчеркнул руководитель вуза.

Накануне депутаты Госдумы выпустили заявление «Трехсотлетие Российской империи – важная веха в непрерывной истории российской государственности». Депутаты заявили о поддержке инициатив международной и российской общественности, наших соотечественников в стране и за рубежом, приуроченных к юбилею создания империи.