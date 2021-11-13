В Британии заявили о возможности «случайной» войны с Россией

Отношения России и стран Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности», заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер.

Картер заявил, что «мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад, и я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», – отметил он.

По мнению журналистов британской газеты, поводом для беспокойства Запада стал миграционный кризис на белорусско-польской границе.

Читатели Daily Express высказались о необходимости сохранить спокойствие в мировом балансе сил, который в последнее время, по их словам, нарушается в первую очередь со стороны Европы и США.

«Полагаю, теперь вмешательство в Афганистане и других странах Ближнего Востока закончилось, власть имущие должны сделать какую-то ерунду, чтобы оправдать существование Вооруженных сил в глобальном масштабе», – написал Leswin.

«Все дело в бесполезности. У НАТО и США должны быть конфликты, чтобы удержать поступления денег налогоплательщиков. Вы знаете, я бы посмотрел, сколько людей будут бороться за Бориса / Байдена и их сфабрикованные обвинения против России», – поддержал его Mikeuk.

«Опять «Беженцы из разрушенных войной территорий». Интересно, а кто создал эти районы? (...) Могла ли НАТО быть причастно, как и, соответственно, польские войска?», – задался вопросом HarryMeneely.

«Демонизация Путина нашими западными державами послужила сразу нескольким господам (...) Только ни у кого из них нет добрых намерений», – написал Archway.

Ранее в МИД России рассказали о подготовке ряда стран к космическим войнам.

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