Польские пограничники обвинили нелегалов в применении слезоточивого газа

Белорусские солдаты обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков, говорится в сообщении пограничной стражи Польши.

«Ночью в районе Черемхи белорусские солдаты начали уничтожать временное заграждение на границе. Они вырывали столбы ограждения и разрывали его с помощью служебного автомобиля. Польские силовики были ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом», – приводит сообщение польских пограничников РИА «Новости».

«Рядом группа из около ста мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы. Белорусы обеспечили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков», – отметили пограничники.

По их словам, были пресечены и другие попытки нелегального пересечения границы.

По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.