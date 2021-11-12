В Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров

Из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты, Министерство транспорта разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей, сообщил на брифинге в правительстве глава ведомства Виталий Савельев.

«С августа 2020 года по август 2021 года авиационным воздушным транспортом перевезено 90 млн человек, из которых уникальных пассажиров всего 34 млн. В железнодорожном транспорте при 84 млн перевезенных пассажиров (тоже за этот период, с августа по август) – 24 млн уникальных пассажиров. То есть тех, кто совершил поездки в этот период, всего 58 млн человек. Из этих 58 млн пассажиров привитых: 29,5%, то есть около 30% это примерно 18 млн человек», – передает его слова ТАСС.

Больших сложностей с введением QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте не будет, хотя в случае авиакомпаний придется совместить внутренние системы бронирования с сайтом Госуслуг.

«Авиация фактически восстанавливается, железная дорогая по пассажирским перевозкам восстановилась, я думаю больших сложностей здесь не будет. Конечно, у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования, их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся. Председателем правительства Михаилом Мишустиным создана рабочая группа, которую возглавляет Татьяна Алексеевна, где мы будем отрабатывать все те нюансы, всю логистику, которую мы должны будем осуществлять, чтобы быстро и оперативно, без каких либо задержек и проблем, могли реализовывать решения, которые будут приняты, в рамках этих двух законов», – сказал министр.

Он уточнил, что Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать пассажиров.

«Мы начинаем работать с авиакомпаниями, мы начинаем работать с РЖД, и мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы их на посадке», – заявил он.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.