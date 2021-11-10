В Кремле рассказали о подготовке пресс-конференции Путина

Пресс-конференция российского лидера Владимира Путина готовится в очном формате, о сроках Кремль проинформирует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем», передает РИА «Новости».

Ранее Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина – это будет декабрь.

Напомним, президент встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, перерыв был лишь когда он занимал пост премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года.

В декабре 2020 года из-за пандемии формат большой пресс-конференции был изменен: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции.