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Центр Гамалеи собрался начать испытания лекарства от COVID в январе
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В январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Гинцбург сообщил, что в январе «приступят к клиническим испытаниям». Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Его также спросили, сможет ли назальная вакцина от COVID-19 заменить прививку. Гинцбург сказал, что «ответа однозначного на это нет», его собираются получить в ходе клинического исследования.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от COVID. Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса.
Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
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«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
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Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
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На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу приказа Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на «Госуслуги» – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
«Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.
Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.
Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител
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Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – заявил Гинцбург газете «Известия».
«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В минувший четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.
Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в России обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.
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В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»
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«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.
«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.
В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы
прививочного сертификата вдвое уменьшился
срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.
Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.
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Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу
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В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».
Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.
Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.
В прошлую пятницу правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
В Москве решили сохранить ряд ограничений после нерабочих дней
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После окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <...> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», – приводятся слова Собянина на сайте правительства Москвы.
Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
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Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем
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Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону: 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав о том, что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.
Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19
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Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.
«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.
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Нерабочие дни продлили в ряде регионов России
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Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
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Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Со вторника возобновляются чартерные рейсы из России на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.
Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Кроме того, Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Ученый предложил ввести обязательную вакцинацию в России
Россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, заявил в эфире «Радио Россия» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.
В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при коронавирусе
Вероятность выявления COVID-19 при тестировании снижается через несколько дней болезни, поэтому иногда пациенты с симптомами коронавируса могут получить отрицательный результат теста, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«После четвертого – пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», – цитирует РИА «Новости» Пшеничная.
Ранее проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.