Полиция начала проверку видео «штурма» ТЦ пенсионерками без QR-кодов в Улан-Удэ

Сотрудники МВД проверяют информацию о конфликте между гражданами и охраной торгового центра в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

В ряде Telegram-каналов появился видеоролик, на котором пенсионерки без QR-кодов набросились на охранника и ворвались в торговый центр. В описании к видео указывается, что в Бурятии покупатели без масок и QR-кодов «провели успешный штурм» одного из торговых центров.

«30 октября около 11.00 в полицию поступило сообщение о конфликте в торговом центре. На место были направлены сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно ТЦ произошел конфликт.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Во многих регионах России были введены различные ограничения. Одним из них является требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.

По данным тепловой карты, ситуация с коронавирусом осложнилась в Бурятии, Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.

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