Американца-антипрививочника обвинили в убийстве брата-фармацевта

Жителя штата Мэриленд заподозрили в убийстве троих человек, включая его брата-фармацевта, мужчина считал, что правительство травит людей вакцинами против коронавируса, сообщают местные телеканалы.

Подозреваемого 46-летнего Джеффри Бернхэма задержали в Западной Вирджинии, его обвинили в убийстве брата, 58-летнего Брайана Робинетта и его жены Келли Сью Робинет, а также пожилой женщины Ребекки Рейнольдс в Мэриленде, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

При этом в поданных в суд документах не значится мотив убийства.

«Джеффри заявлял Эвелин (своей матери), что хочет выяснить отношения с братом-фармацевтом о том, что правительство травит людей вакцинами от COVID, он неоднократно утверждал, что Брайан что-то об этом знает», – отмечается в одном из документов.

Следователи считают, что мужчина угнал машину убитой пожилой женщины, после чего взял машину брата после убийства. Он остановился у дома одного из местных жителей в Мэриленде, чтобы попросить бензин. Он заявил жильцу дома, что его брат-фармацевт «убивал людей вакцинами от COVID».