Россия получила из Европы попавшие под санкции комплектующие для спутника Angosat-2

Европейский производитель передал России комплектующие для производства ангольского спутника связи Angosat-2, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов.

«22 сентября полезная нагрузка космического аппарата Angosat-2 доставлена самолетом в Красноярск», – передает РИА Новости слова Тестоедова.

По его словам, задержка не скажется на сроках запуска спутника. «Мы планируем запуск во втором квартале 2022 года», – отметил он.

Запрет на поставку в Россию электроники категории Space был введен США после событий 2014 года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал о возникшей проблеме при изготовлении AngoSat-2 в России: Европа без разрешения США не могла передать аппаратуру в связи с наличием в модуле полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием американской электроники.

Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.