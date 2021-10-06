Эксперт указал на рекордный рост цен на продукты по всему миру

Индекс продовольствия в мире за последний год вырос на 27%, рост цен стал рекордным за последние 40 лет, заявил основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем», – заявил Федяков Ura.ru.

Он напомнил, что цены на разные товары связаны между собой, растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма с удобрениями.

«Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность не безгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]», – указал эксперт.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что сезонные товары не так сильно снижают цены, как раньше.

«В этом году даже сезонные тренды наличия более дешевой продукции не столь ярко выражены, чем ранее, так на данный момент мы наблюдаем снижение цен на оптовом рынке овощей, что традиционно характерно для осеннего периода. К примеру, цены на репчатый лук начали постепенно снижаться. В первую очередь этому способствует ослабление торговой активности на рынке», – сказал Леонов.

Ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сообщал, что подорожание свинины в России обусловлено эпидемией африканской чумы свиней (АЧС).