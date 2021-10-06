В Белоруссии усмотрели пренебрежение к суверенитету в решении Польши помогать мигрантам

В одностороннем решении Польши направить в Белоруссию помощь мигрантам видится пренебрежение к белорусскому суверенитету, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Глаз заявил, что «подобные заявления – это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей», передает РИА «Новости».

Кроме того, «в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету», и «печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны».

«Гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению», – заявил пресс-секретарь.

Ранее власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.

Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В свою очередь госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в августе-сентябре Польша и Литва пытались вытеснить на территорию Белоруссии более 8,5 тыс. беженцев. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на границе.