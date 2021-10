Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК+ США обещали бороться с повышением цен на нефтепродукты 5 октября 2021, 00:01 Текст: Антон Антонов

Власти США предпримут все возможные меры, чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты для американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Псаки заявила, что США, хоть и не входят в ОПЕК, «продолжат использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить повышения цен на бензин для американской общественности». Вашингтон, по ее словам, работает с международными партнерами, входящими в ОПЕК. США призвали их «найти компромиссное решение», передает ТАСС. Напомним, инвесторы ожидают новостей от ОПЕК+ по дальнейшим планам наращивания добычи. Заседание ОПЕК+ запланировано на понедельник, 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Капитан-подводник: АПЛ с «Цирконом» может уничтожить здание Пентагона 4 октября 2021, 15:00

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дальность «Циркона» составляет от 500 до 1000 километров. С такого расстояния никто нашу подлодку не засечет, если только за ней не следят давно и целенаправленно», – рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин. Собеседник напомнил, что задача американских противолодочных сил – засечь нашу АПЛ до того, как она произведет ракетные пуски. «Гиперзвуковая скорость предполагает, что после пуска «Циркон» практически невозможно уничтожить», – добавил он. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В этой связи эксперт указал, что российские АПЛ могут уничтожить «Цирконом» любой крупный административно-политический центр на территории США, будь то военная база или центральное здание Пентагона. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».

Фото: Zuma/ЕВ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Великобритания будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph. «Некоторые иностранные государства ведут кибервойну против нас каждый божий день. В соответствии с международным правом <...> мы вправе защищать себя. Мы будем защищать себя от киберопераций, если они будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб», – цитирует ИноТВ Уоллеса. Также глава оборонного ведомства Британии объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдется Лондону в 5 млрд фунтов стерлингов (6,8 млрд долларов). Издание уточняет, что располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир. По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки. «Один из способов, как вы можете сделать это – обезвредить инструментарий, который используется против вас. Например, если враждебное государство задействует сервер, чтобы применить против вас программы-вымогатели, шпионское оборудование или дезинформацию, вы могли бы использовать наступательные киберсредства, чтобы разделаться с этими серверами. Наступательные киберсредства могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, конечно, преследовать враждебные государства, если мы решим так поступить», – заявил министр. В качестве примера министр привел кибератаки с использованием вируса WannaCry, который в декабре 2017 года нанес ущерб в размере 92 млн фунтов стерлингов (более 125 млн долларов) Национальной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Великобритания официально возложила на КНДР ответственность за эту масштабную кибератаку. «Это новый фронт, новое поле битвы. Моя обязанность – защищать, и это включает в себя иметь возможность лишить ваших противников возможностей атаковать вас. Было бы нарушением служебного долга, если бы мы не обладали такими возможностями. Кто знает, что с нами будет через 20 лет, на нас пока не совершали кибератаку наивысшего уровня, катастрофическую кибератаку», – добавил глава Минобороны. Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что власти Великобритании будут отвечать кибератаками на попытки хакеров действовать против страны в киберпространстве. До этого премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал создание нового агентства по вопросам искусственного интеллекта, Национальных кибернетических сил для защиты населения от вредоносных действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с кем собралась воевать Британия. Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского 4 октября 2021, 04:26

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры». Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка». По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС. В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег». «Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов). Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Сноуден высмеял ситуацию с офшорами 4 октября 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Компании, которые работают с офшорами, даже после «апокалиптических» утечек информации продолжают составлять «секретные» базы данных, заявил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Сноуден отметил в Twitter, что у «этой очень серьезной истории» есть и «юмористическая сторона» – «даже после двух апокалиптических утечек информации из офшорных финансовых/юридических компаний», те «все еще собирают огромные погибельные базы данных». Причем защищены эти базы наклейкой с пометкой «не сливать», заявил он. «Снимаю шляпу перед источником!» – добавил Сноуден. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Шарий рассказал о «черной метке», посланной Зеленскому Западом 4 октября 2021, 16:45

Фото: из личного архива

Текст: Андрей Резчиков

Запад разочаровался во Владимире Зеленском и подыскивает на его место более адекватного политика, сказал газете ВЗГЛЯД Анатолий Шарий. Так он объяснил упоминание в «досье Пандоры» информации об офшорах Зеленского, который заявлял недавно о «наглой» внешней политике Украины. «На самом деле скандалище колоссальный. У меня появилась информация, что украинские власти сегодня ночью разрабатывали антикризисный план действий, как «перебить» этот слив. По моим данным, звучали предложения вообще игнорировать, как будто ничего не произошло и спустить в СМИ «темник» с запретом упоминать об этой теме», – говорит лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий. Уже с утра местный журналист и политик Сергей Лещенко, который приобрел известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям, назвал «оптимизацией налогообложения» причастность Зеленского к офшорам, а депутат из пропрезидентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что «в офшорах Зеленского» виноват Шарий, который «покупает роскошные виллы». Другой ответной мерой на скандал рассматривалось обострение ситуации в Донбассе, например, с помощью обвинений в обстреле населенного пункта «со стороны якобы сепаратистов». А прозвучавшее предложение инсценировать покушение на президента было тут же отвергнуто, утверждает собеседник. Но в итоге во офисе президента сошлись на том, чтобы при якобы случайном подходе журналиста к президенту Зеленский назовет офшоры обычной бизнес-схемой. Заявление в этом духе уже сделала супруга главы государства Елена. Собеседник не исключает, что упоминание Зеленского в «досье Пандоры» не было случайным и стало «первым, но не последним прилетом» с Запада, черной меткой по поводу недавнего заявления украинского лидера о наглой внешней политике его страны. «Я думаю, Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо? Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое», – уверен Шарий. Что касается вероятной реакции налоговых органов Украины и ее Службы безопасности (СБУ), то они подчиняются главе государства, поэтому не будут предпринимать против него никаких действий. «Глава СБУ Иван Баканов тоже фигурирует в этом скандале. Как СБУ может начать свое расследование? Это против Шария они могут начать какое-то расследование, потому что они утверждают, что я не заплатил налоги за 2011 год. Депутаты фракции «Слуга народа» творят, что захотят. Устраивают аварии в пьяном виде, как это было с Александром Трухиным, но не происходит никаких расследований. Потом Зеленский фотографируется с этими людьми», – добавил Шарий, не исключив, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может начать расследование, но «я не помню ни одного расследования НАБУ, которое чем-то завершилось». Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие. Из архивных документов следует, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Более того, Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава СБУ Баканов. Эрнст объяснил упоминание в «досье Пандоры» 4 октября 2021, 00:54

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что сделка, из-за которой его упомянули в «досье Пандоры», не нарушала закон, он никогда не скрывал своего участия в ней. В «досье Пандоры» утверждается, что Эрнст был якобы «секретным партнером» в «сделке по покупке 39 старых, но ценных кинотеатров советской эпохи и прилегающей территории в Москве». По версии составителей «досье», он якобы получил долю в сделке за организацию церемоний открытия и закрытия Олимпиады–2014, передает РИА «Новости». Эрнст, комментируя эти утверждения, указал, что «никогда не скрывал» участия в сделке по приватизации. При этом он опроверг связь между сделкой и его работой во время Олимпиады. Эрнст подчеркнул, что «не совершал», «не совершает сейчас и не собирается» совершать в будущем «никаких противоправных действий». «Так меня воспитали родители», – сказал он. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» об офшорных схемах. США в «досье Пандоры» объявлены крупнейшим налоговым убежищем. Так, «Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства», которое связано с лицами, «обвиненными в серьезных финансовых преступлениях». Гиперзвуковым «Цирконом» впервые выстрелили с подлодки 4 октября 2021, 08:51

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщила пресс-служба Минобороны. «Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Ранее сообщалось, что в начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон». В Узбекистане появились листовки против русского языка 4 октября 2021, 16:26

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Власти узбекского городе Чирчика начали развешивать в общественных местах таблички с просьбой употреблять слова не из русского, а из узбекского языка. На листовках пишутся слова на узбекском языке, напротив которых ставится галочка, а напротив слов на русском языке стоит крестик, передает Podrobno.uz. Подобные листовки расклеиваются в магазинах, общественном транспорте, образовательных учреждениях и в других объектах. В местной администрации заявили, что подобную акцию организовали в целях поддержки государственного языка, владение которым демонстрирует «уважение и любовь к нации и государству». Согласно закону Узбекистана «О государственном языке» граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. Кроме того, никто не вправе регламентировать употребление языков в быту, в межличностном общении и при отправлении религиозных и культовых обрядов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Россиянка вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркмении 4 октября 2021, 09:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил представитель правительства региона. По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов. «Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных. Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом оказал сопротивление при задержании 4 октября 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летний Александр Лазарев оказал сопротивление при задержании, сообщили сотрудники полиции. Видео опубликовано на портале «МВД медиа». Подробности преследования и задержания нападавшего рассказали старший сержант полиции Иван Лисин и лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов. По словам Лисина, во время службы поступила информация об угоне автомобиля. Они с напарником начали отрабатывать территорию и обнаружили угнанный автомобиль, подозреваемый в его угоне скрылся на территории детского сада. Аймухамбетов добавил, что в ходе обследования детского сада он заметил мужчину, который похож на подозреваемого в убийстве в Гае. Мужчина представился сторожем детского сада. «Затем я стал подходить к молодому человеку, он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора. Совместно с сотрудниками, которые находились на территории детского сада, данный человек нами был застигнут при попытке перепрыгнуть через забор», – сказал лейтенант полиции. Отмечается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, полицейские применили физическую силу и специальные средства. Подозреваемый был задержан и доставлен в территориальный орган по городу Орску. Напомним, ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что в убийстве студенток заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек. В Telegram-каналах сообщалось, что правоохранители разыскивают не самого молодого человека, а его брата. Позже в региональном СУ СК сообщили об обнаружении орудия убийства – кухонный нож был найден на месте преступления. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. В воскресенье в УМВД по Оренбургской области сообщили, что подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля. Оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода 4 октября 2021, 17:54

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», – приводит сообщение компании РИА «Новости». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, также сообщили в компании. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – «Газпромом». Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Ранее сообщалось, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Япония сделала представление России из-за ракетных стрельб 4 октября 2021, 07:40

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Япония сделала представление российской стороне в связи с планами России провести учения с ракетными стрельбами в Японском море, заявил генсек японского правительства Кацунобу Като. «С 4 по 9 октября Военно-морской флот России планирует провести в Японском море ракетные стрельбы. В связи с этим 30 сентября служба безопасности на море призвала к осторожности при навигации в этой зоне. В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление. Мы внимательно следим за деятельностью российского флота в этом районе и за этими учениями», – передает РИА Новости слова Като. Напомним, Япония выразила протест в связи с российскими стрельбами у Итурупа и на Кунашире. В июле японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Японцы потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы. В Кремле отреагировали на публикацию «досье Пандоры» 4 октября 2021, 13:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Честно говоря, мы не увидели никаких «скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Песков отметил, что в глаза бросается только роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны. «Это совсем не коррелируется с декларациями о намерениях борьбы с коррупцией и уходами от налогов и так далее, отмыванием средств. Но реальность такова», – сказал Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что повода для каких-либо проверок в связи с публикацией «досье Пандоры» нет, поскольку там собран набор голословных утверждений, передает РИА «Новости». «Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, там много всего такого вызывающего вопросы, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться, пока речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся и, конечно, это не повод для каких-то проверок, вначале должна быть какая-то серьезная публикация», – сказал Песков. Ранее Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах. Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»). Военный эксперт: АПЛ с «Цирконами» станут головной болью США 4 октября 2021, 11:14

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Произошедший пуск свидетельствует о том, что ракета скоро будет принята на вооружение. Скорее всего, это произойдет в конце нынешнего года или в начале следующего», – прогнозирует доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, «Циркон» способен преодолевать любые ныне существующие системы противовоздушной обороны. «Когда ракета будет принята на вооружение, она полностью поменяет соотношение сил с Западом в нашу пользу», – уверен специалист. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. Сивков напомнил, что ранее «Циркон» испытывался с фрегата «Адмирал Горшков», а размещение ракеты на АПЛ говорит о том, что это оружие сможет находиться в любой точке Мирового океана. «После того, как «Циркон» поступит на боевое дежурство, ракета станет головной болью для США», – добавил собеседник. В понедельник пресс-служба Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, испытательная стрельба признана успешной. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Ранее Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания «Циркона» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем ВМС США создают специальную группу боевых кораблей для «отслеживания российской подводной деятельности в Атлантике».

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Евгения Шестак

Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. «Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он. Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии. При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.