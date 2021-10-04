Прокуратура направила в суд дела двух боевиков Басаева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направит в суд уголовное дело в отношении двоих уроженцев Ставрополья по делу о нападении на силовиков в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году.

«Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края, причастных к совершению преступлений по статьям УК РФ «участие в устойчивой вооруженной группе», «активное участие в вооруженном мятеже», «посягательство на жизнь военнослужащих», – приводит сообщение Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО РИА «Новости».

Следствие считает, что обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на российских военных. Тогда погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Верховный суд республики Дагестан. В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается», – сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что фигуранты дела – Расул Майлубаев и Загир Якубов.

В сентябре Следственный комитет сообщил, что задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.