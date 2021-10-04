Попова призвала усилить контроль за самоизоляцией в регионах

Контроль за соблюдением режима самоизоляции в регионах России необходимо усилить, так как сегодня число контактных лиц вдвое выше, чем прошлой весной, при таком же уровне выявлений новых заражений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, что «Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным», и «если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было около миллиона контактных каждый день, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн», передает ТАСС.

«Очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции. То есть человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную. И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах (...) – эта часть нашей общей работы. Безусловно, (она) должна быть усилена», – добавила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика развития ситуации по коронавирусу в стране вызывает серьезное беспокойство.

Напомним, в России за сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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