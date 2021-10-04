Умер спасший экипаж из горящей ракеты на Байконуре Алексей Шумилин

Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин, спасший в 1983 году космический экипаж при пожаре на ракете-носителе на космодроме Байконур, скончался в Москве на 86-м году жизни, сообщил Роскосмос.

«В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

По информации пресс-службы корпорации, Шумилин внес большой вклад в создание автоматического грузового корабля «Прогресс», в осуществление космических программ ЭПАС, «Интеркосмос», а с 1998 по 2007 год был одним из руководителей программы «Морской старт».

«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Шумилин был награжден дважды орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу на пожаре», являлся лауреатом Государственной премии.

Шумилин в сентябре 1983 года за мгновение до взрыва загоревшейся ракеты «Союз-У» на стартовом комплексе Байконура вместе с техническим руководителем по ракете Александром Солдатенковым выдал команду на включение системы аварийного спасения космического корабля «Союз Т», сохранив тем самым жизни космонавтам Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.

В 1992-1997 годах был начальником космодрома Байконур.