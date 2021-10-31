Страны G20 договорились укреплять сотрудничество в борьбе с киберугрозами

В США и Европе заявили о переброске Россией войск к границе с Украиной

Официальные лица в США и странах Европы выражают обеспокоенность в связи с переброской части российских сил к границе с Украиной, утверждают источники американского издания The Washington Post.

По версии издания, «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах, помимо Украины, идет речь, в материале не уточняется, передает ТАСС.

Как следует из публикации, неназванные источники из числа официальных лиц «заявили, что переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Официальные лица в США и Европе начали замечать эти перемещения в особенности в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад – 2021, утверждается в статье.

Согласно оценке издания, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В связи с этим в материале отмечается, что «26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства» для нанесения удара в Донбассе.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». В пятницу на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.

Напомним, во вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.

14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

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