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Вице-мэра города Волжский отправили под домашний арест на два месяца
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Суд отправил заместителя главы администрации города Волжский Волгоградской области Виктора Сухорукова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, под домашний арест до 25 декабря, заявила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
«Избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Сухорукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», – приводит РИА «Новости» слова Вальковской.
Сухоруков арестован до 25 декабря.
Накануне сообщалось, что заместитель главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктор Сухоруков задержан на двое суток в рамках расследования коррупционного скандала.
Ранее железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным бывшего вице-мэра города Сергея Демина в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 15,1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ
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Ситуация в селе Старомарьевка в Донбассе сложная, в населенном пункте украинские солдаты удерживают 37 российских граждан, сообщили в МИД России.
«По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т. н. фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что сейчас обстановка в селе несколько разрядилась. «У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов», – добавили в министерстве.
В сообщении говорится, что МИД продолжит наблюдать за развитием обстановки. Москва призывает партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», – заключили в МИДе.
Ранее в МИД РФ не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет
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Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и «Молдовагазом» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
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Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом
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Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил близкий к переговорам источник.
«С 2021 года цена на газ [для Молдавии] в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», – приводит слова источника ТАСС.
«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночным ценам», – уточнил источник.
По его словам, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров». Кроме того, как сообщил близкий к переговорам источник, «Молдавия по новому контракту с Газпромом, который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы». «Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», – уточнил источник.
Накануне министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Напомним, 1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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Известный российский сыровар Олег Сирота развелся с дочерью Германа Стерлигова
Российский сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» развелся с женой Пелагеей, дочерью известного предпринимателя Германа Стерлигова.
«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», – написал он в своем Facebook.
33-летний Сирота попросил не беспокоить его звонками.
В семье родилось четверо детей. Пара поженилась в 2010 году, когда Пелагее было 19 лет.
Между тем в 2015 году Сирота рассказал «Комсомольской правде», что «выкупил» Пелагею у ее отца за «отличного орловского жеребца».
Развод прокомментировала и сама Пелагея.
«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история, как мужа и жены закончена», – сообщила она в Facebook.
Эксперт объяснил прекращение поставок российского угля на Украину
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Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков, комментируя прекращение поставок российского энергетического угля на Украину.
«Мы видим, что Украина сама обостряет конфликт в Донбассе, она начала использовать турецкие беспилотники. По сути российскую позицию можно охарактеризовать следующим тезисом: вы думаете, что купили беспилотники и теперь будете обстреливать ими ДНР и ЛНР? Вы думаете, что самые умные? Ну посмотрим», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он также убежден, что из-за растущих потребностей на внутреннем рынке у российских властей есть не только политические, но и сугубо экономические резоны не поставлять Украине энергетические марки угля.
«Формально Россия имеет право перенаправить объемы угля на внутренние и другие рынки, как это происходит с газом, которым мы заполняем сейчас наши подземные хранилища. С приближением кризиса в Евросоюзе цены на все энергоносители выросли, поэтому Россия может легко пристроить часть угля, который поставляется Украине, на западноевропейском рынке. Мы больше заработаем на экспорте туда», – говорит Юшков. Более того, много угля отправляется в Китай и на азиатские рынки, добавил он.
«Тем временем на Украине остался очень маленький запас угля. Его хватит буквально на несколько недель. Если Киев хочет импортировать уголь из других стран, то придется покупать его задорого, потому что цены взлетели везде. Для украинского бюджета это болезненно», – пояснил собеседник.
По его словам, если Украина перестанет обострять отношения с Россией, то поставки угля могут возобновиться в начале следующего года, в том числе за счет накапливаемых сейчас запасов. «Прекращение поставок – тоже некая отрезвляющая для Украины мера. С другой стороны, мы таким образом больше заработаем и повысим свою надежность прохождения отопительного сезона. Как ни крути, для России одни плюсы, а для Украины – одни минусы», – подытожил эксперт.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития РФ.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – заявил пользователь Ulrich.
«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.
«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.
«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.
«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – заявил другой пользователь.
«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.
«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.
В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия.
В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он обвинил руководство ЕС в применении «дискриминационного подхода, напоминающего диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», подчеркнул Моравецкий.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
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На Украине возмутились триллионной прибылью Газпрома
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Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил возмущение в связи с тем, что прибыль Газпрома за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей.
Как следует из отчета компании, опубликованного в пятницу, чистая прибыль Газпрома по РСБУ за первые три квартала 2021 года составила 1,055 трлн рублей против убытка в 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 53,6%, до 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж составила 1,992 трлн рублей, увеличившись на 9,1%, передает РИА «Новости».
«Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев», – написал Макогон в своем Facebook.
При этом он выступил с утверждением, что сверхприбыль российской компании якобы была получена «за счет европейских потребителей». Глава компании-оператора ГТС Украины также обвинил Газпром в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью звучащие в Европе обвинения в адрес России в свете ситуации с ростом цен на газ. Он также отметил, что «желающих жить на халяву, в том числе за счет России, очень много».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Союзники призвали США не исключать упреждающий ядерный удар по России
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Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Соединенных Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России, сообщили источники британской Financial Times.
Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается «намеренно расплывчатой». В соответствии с ней Соединенные Штаты теоретически могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому союзники Вашингтона чувствуют себя защищенными, находясь под американским «ядерным зонтиком», передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует политику Соединенных Штатов касательно условий применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу 2021 года. По словам осведомленных источников, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.
Согласно имеющимся у издания данным, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу «единственной цели», при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только «придаст смелости» Москве и Пекину. «Это будет огромным подарком для Китая и России», – приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. В понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
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Захарова раскрыла численность американских и российских дипломатов
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Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что с учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 дипломатов РФ и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы, «обстановка на дипломатическом фронте только усугубится»
«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Ничто не мешает США полностью заполнить квоту в 455 человек дипломатического персонала, этого достаточно, заявила Захарова.
«Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 человек на численность персонала, включая столь востребованных консулов», – отметила она.
Вместо этого, по ее словам, в Вашингтоне сливают в СМИ некорректные утверждения о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России.
«Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет», – заявила Захарова.
Ранее Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По ее словам, власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот Россия американцам выдает визы «как в аптеке».
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
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Байден назвал Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол»
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Президент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан, где он встретился с папой римским Франциском, пошутил о возрасте понтифика, назвав его «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке».
Байден в ходе встречи рассказал историю о чернокожем «Сэтчеле» Пейдже (Лерой Роберт Пейдж), который является самым старым игроком в бейсбол. Пейдж – питчер (подающий) негритянской лиги и игрок Высшей лиги (MLB). Свой последний профессиональный матч афроамериканец сыграл в возрасте почти 60 лет.
По словам главы США, когда бейсболист выиграл матч в свой 47-й день рождения и у него спросили о его ощущениях, тот ответил: «Я не так смотрю на возраст. Я смотрю на это так: сколько вам было бы лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?»
Этот же вопрос задал 78-летний Байден 84-летнему Франциску, передает CNN.
«Вам 65, – сказал президент. – Мне 60. Бог любит вас».
Ранее Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи.
До этого глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Прокуратура Москвы сочла приговор блогеру Эдварду Билу мягким
Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы, сообщил его адвокат Сергей Жорин.
В ведомстве посчитали приговор слишком мягким, потребовав отправить дело на новое рассмотрение, сообщает «RT на русском» в своем Telegram-канале.
В июле 2021 года ведомство уже подавало жалобу на приговор блогеру, так же считая его мягким.
Ранее Мосгорсуд признал парня виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин.
Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина.
На Украине назвали оружие, способное потопить Черноморский флот
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Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин.
Лапин заявил в эфире канала «Апостроф», что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По мнению бывшего депутата, президент России Владимир Путин «не оставит в покое» Украину, поэтому ей нужно «строить корабли или запускать систему «Нептун», которая может потопить Черноморский флот».
Он также отметил, что создавать флот Украина будет «долго и нудно», но все равно он не сможет противостоять российскому. Вместо этого ей нужны «как минимум с запасом» 70 ракетных комплексов.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
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Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине
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Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.
«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.
В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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Жители Молдавии заявили о недовольстве политическим курсом новой власти
Среди жителей Молдавии становится все больше тех, кто недоволен политическим курсом новой власти, говорится в результатах социологического опроса, проведенного молдавской компанией Date Inteligente (iData).
У граждан страны поинтересовались, как они считают, в правильном ли направлении развивается сейчас республика. Согласно данным опроса, в июле 52,4% респондентов посчитали, что Молдавия развивается в правильном направлении, а 36,4% уверены в том, что курс нужно сменить, еще 11,2% во время опроса не определились, передает РИА Новости.
В октябре курс властей одобрили 42,4% населения, 40,9% людей считали курс ошибочным, не определились тогда 16,7%.
Опрос проходил в период с 3 по 18 октября, приняли участие в нем 834 человека из 80 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля. Партия «Действие и солидарность» сформировала большинство в парламенте, также появилось новое правительство, его возглавила Наталья Гаврилица. Партия выступает за сближение с Евросоюзом.