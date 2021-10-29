Песков заявил о необходимости минимизировать поражение граждан в правах из-за пандемии

Современные вызовы, такие как пандемия, могут привести к поражению граждан в некоторых правах, это неизбежно, так как речь идет об угрозе жизни. При этом важно минимизировать этот процесс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, согласен ли он с оценками председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, который ранее заявил о существующей опасности вторжения государства в сферу свобод граждан на фоне пандемии и других угроз.

«Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные [из них], как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Эта пандемия убивает», – передает слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что «очень важно делать все, чтобы минимизировать это поражение в правах».

Песков также прокомментировал информацию дефиците вакцины от коронавируса в некоторых регионах.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично, и в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразное развитие этого процесса, конечно, ведет к возникновению краткосрочных дефицитов, но вместе с тем все отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на дефицит «Спутника Лайт» пожаловались в Санкт-Петербурге, Вологодской и Свердловской областях.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила газете ВЗГЛЯД, что Люди наконец-то решили вакцинироваться в массовом порядке, а руководители регионов и системы здравоохранения не ожидали такого наплыва и не запланировали необходимый объем препарата.

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