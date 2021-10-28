Эксперт назвала причины дефицита «Спутника Лайт» в регионах

Люди наконец-то решили вакцинироваться в массовом порядке, а руководители регионов и системы здравоохранения не ожидали такого наплыва и не запланировали необходимый объем препарата, сказала газете ВЗГЛЯД директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. На данный момент на дефицит «Спутника Лайт» пожаловались в Санкт-Петербурге, Вологодской и Свердловской областях.

«Дефицит вакцины «Спутник Лайт» связан с тем, что руководители регионов и системы здравоохранения так и не научились прогнозировать ситуацию и планировать необходимый объем ресурсов», – говорит директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, люди стали вакцинироваться. «Произошел всплеск, на который не рассчитывали в регионах. Поэтому вовремя не заказали необходимую партию», – пояснила эксперт.

По прогнозу Попович, дефицит вакцины исчезнет «в самое ближайшее время». «Все нормализуется. Главное, чтобы люди хотели прививаться и этот дефицит как раз подталкивал бы их к стремлению добиться своего, этой вакцинации. Может быть, с самого начала нужно было искусственно создавать дефицит для того, чтобы люди стремились заполучить эту вакцину. Когда она слишком доступна, то не оценивается так, как надо», – уверена Попович.

В четверг о дефиците вакцины «Спутник Лайт» сначала сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге. В поликлиниках города остается только 35 тыс. доз, а информации о новых поставках пока нет. Затем о дефиците этой же вакцины рассказали власти Вологодской и Свердловской областей.

Вакцина «Спутник Лайт» отличается от «Спутника V» тем, что она состоит из одного компонента, поэтому особенно востребована у тех, кто хочет оперативно получить сертификат о вакцинации. По сути, это первый компонент «Спутника V». Принцип работы тот же, что и у полновесной вакцины: аденовирус, лишенный возможности размножаться, играет роль доставщика кусочка гена, копирующего коронавирус. Даже один укол создает иммунитет, который защищает от коронавируса.

Однокомпонентный препарат был зарегистрирован в мае этого года и прошел две фазы испытаний. Третий этап продолжается и завершится в начале следующего года.