Генпрокуратура предупредила о рисках для мигрантов-нарушителей

Мигранты, нарушающие законодательство, нередко становятся жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании ШОС.

В пятницу Краснов по видеосвязи принял участие в заседании генпрокуроров государств Шанхайской организации сотрудничества, темой которого стала борьба с угрозой торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

«Генпрокурор России отметил, что наряду с женщинами и детьми жертвами торговли нередко становятся лица, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве. Такие мигранты становятся легкой добычей преступников. В этой связи под постоянным контролем прокуратуры находятся вопросы соблюдения миграционного законодательства. Только в прошлом году по материалам прокурорских проверок в России возбуждено почти тысяча уголовных дел о преступлениях в сфере миграции. Данная проблема тесно связана с использованием рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Краснов отметил, что по сравнению с международными правовыми нормами понятие принудительного труда в российском законодательстве существенно расширено. Любая работа может быть признана принудительной, если доказана ее недобровольность и наличие угрозы применения наказания. Прокурорское реагирование применяется в случаях, когда работодатели игнорируют требования закона при оформлении трудовых отношений с работниками. Пресекаются факты заключения договоров, не обеспечивающих предоставление необходимых правовых и социальных гарантий.

По словам Краснова, преступления, связанные с проституцией, составляют 99% от всех выявленных в сфере торговли людьми в России. Он отметил, что торговля людьми в России рассматривается как комплексное явление, а противодействие этому осложняют возрастающие вызовы террористического и экстремистского характера, неконтролируемые миграционные процессы, использование даркнета и криптовалют.

«Проводимый регулярный мониторинг правоприменительной практики, связанной с траффикингом, свидетельствует, что чаще других его проявлений в России встречаются факты сексуальной эксплуатации женщин и детей. Например, в 2020 году преступления, связанные с организацией и вовлечением в занятие проституцией, а также незаконным оборотом порнографических материалов, составили 99% от общего числа выявленных в сфере торговли людьми», – сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, ежегодно прокуроры в суде добиваются блокировки тысяч интернет-ресурсов с пропагандой проституции и порнографии с участием детей, а также ресурсов, используемых для их вовлечения в террористическую, экстремистскую и иную преступную деятельность. В этой связи Краснов пригласил экспертов ШОС следующей весной принять участие в организованном российской стороной семинаре по вопросам безопасности детей в информационном поле, который в 2020 году был перенесен из-за пандемии.

При этом генпрокурор считает, что в России уже созданы необходимые условия для успешного противодействия всем формам торговли людьми, включая соответствующие криминальные посягательства в отношении женщин и детей. Кроме того, по его словам, для предотвращения проституции в России «важное значение придается поддержке института семьи, профилактике домашнего насилия, комплексной защите несовершеннолетних, включая детей, оставшихся без попечения родителей».

Генпрокурор России отметил, что наряду с женщинами и детьми жертвами торговли нередко становятся мигранты, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве. В этой связи под постоянным контролем прокуратуры находятся вопросы соблюдения миграционного законодательства. «Только в прошлом году по материалам прокурорских проверок в России возбуждено почти тысяча уголовных дел о преступлениях в сфере миграции. Эта проблема тесно связана с использованием, по сути, рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами», – добавили в Генпрокуратуре. Также прокуроры пресекают факты заключения договоров, не обеспечивающих предоставление необходимых правовых и социальных гарантий.

Напомним, в июле генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что использование искусственного интеллекта и расчетов в криптовалюте в преступных целях – это новые угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ.