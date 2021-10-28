В Совете Федерации наградили детей-героев за мужество в экстремальных ситуациях

Церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, состоялась в четверг в Совете Федерации в формате телемоста. В этом году специально учрежденную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», наручные часы и сувениры получили 109 детей и подростков из 40 регионов страны.

С приветственным словом к победителям Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» обратился глава Минобороны Сергей Шойгу: «Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации - это образец героического, высоконравственного поведения, сопряженного с огромным риском для собственной жизни. Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству». Слова министра обороны на церемонии награждения огласил статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

Глава ведомства выразил уверенность, что для молодежи и всего общества героические поступки «послужат надежным ценностным ориентиром, мощным стимулом к самосовершенствованию», передает ТАСС. Шойгу отметил, что в этом году среди героев есть и юнармейцы. В критических обстоятельствах они успешно применили полученные знания и навыки, поспешив на помощь людям, попавшим в беду.

«Благодаря нашим общим усилиям все больше жителей нашей страны узнают о таких замечательных детях, о настоящих героях. Этот проект с каждым годом становится все шире и шире. Только в этом году мы получили 183 представления из 52 субъектов Федерации о награждении детей, совершивших подвиг», – сказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что все награжденные, несмотря на свой юный возраст, настоящие герои. «Спасение жизни человека – это настоящий подвиг. И надо обладать невероятным мужеством, невероятной храбростью и смелостью, чтобы, невзирая на опасность, прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. <...> Я хочу вас поблагодарить за то, что вы не остались равнодушными к чужой беде, что вы спасали людей из воды, из огня, защищали от агрессивных животных, не допустили преступление. Наверное, не каждый взрослый способен на такой подвиг», – сказала она, обращаясь к детям.

Церемония награждения детей-героев проводится в преддверии Дня народного единства в восьмой раз.