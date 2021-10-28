Власти Москвы сообщили о росте количества вакцинированных пожилых горожан

Около 1,2 млн пожилых москвичей приняли участие в вакцинации от коронавируса, рассказала 28 октября заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в Москве у нас вакцинировано 1,2 млн людей старшего возраста», – сообщила Ракова телеканалу «Россия-24».

Она добавила, что в домах престарелых, находящихся на территории Москвы, вакцинировались 98% постояльцев, такое же количество прошли ревакцинацию.

По словам заместителя мэра, повышенная температура и боль в месте укола у пожилых людей наблюдаются реже, чем у молодых.

Власти столицы выяснили, что у большинства вакцинированных в домах престарелых выработались антитела уже после первой прививки, которую ставили зимой, а в случае повторной вакцинации летом практически все имеют антитела, достаточные для защиты от коронавирусной инфекции.

«И, несмотря на пик эпидемии сейчас, у нас ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел», – цитирует заммэра ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине октября говорил о том, что привились 1,14 млн москвичей от 60 лет.

Ранее врачи рассказали, что вакцина «Спутник Лайт» особенно полезна тем, кто переболел коронавирусом. В этом случае у пациентов возникает наиболее сильная иммунная реакция.