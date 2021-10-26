Наталия Орейро по-русски поблагодарила за получение гражданства

Эксперт объяснил робость Запада перед Эрдоганом

«Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган передумал высылать послов западных стран из страны после их нового заявления, в котором он увидел «шаг назад от клеветы на Анкару».

«Изначально демарш Запада был попыткой прозондировать позицию Анкары и посмотреть, как далеко она может пойти в принятии западных требований. Никто не ожидал от Эрдогана такой нетривиальной, жесткой реакции. И не думаю, что кто-то сознательно хотел спровоцировать такой ответ. Но сейчас Эрдоган скорее выиграл в этом раунде противостояния», – заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, ситуация с правами человека в Турции действительно вызывает беспокойство на Западе, «как и политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций». Такое «перетягивание каната» между сторонами длится уже довольно долго. Яркий пример – инцидент с американским пастором Эндрю Брансоном, который проповедовал в Турции, но был арестован властями по обвинению в шпионаже и терроризме. Это спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. «Попытки такого давления на Анкару, на мой взгляд, будут продолжаться, но в сочетании с готовностью тактически отступить, если потребуется», – отметил собеседник.

«Ведь никто не забывает, что Турция – стратегический партнер США и ряда европейских стран. Она все-таки член НАТО, играет большую роль в Черноморском регионе, в ливийском конфликте, в сдерживании миграционного потока. Все это для Запада очень важно», – добавил он.

В целом Запад, вероятно, продолжит терпеть выходки Эрдогана. «Он уже сейчас себе многое позволяет, и ему до сих пор удается выходить сухим из воды, что вселяет в него еще большую уверенность. Каким-то образом он умудряется не ставить под угрозу общие отношения Турции с Западом. Да, какие-то мини-санкции вводились против отдельных его чиновников, звучали некие риторические обвинения, но не более того. Из НАТО Турцию не исключили, серьезных санкций не наложили, деньги на беженцев ему по-прежнему дают, как была зона свободной торговли с ЕС, так и осталась, – перечислил эксперт. – Значит, Эрдоган и дальше может идти по этому пути, не опасаясь, что придется платить по счетам. Это видно по его действиям в Ливии и в Сирии с курдами».

«Таким образом Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – предположил политолог.

Подобный характер отношений между Анкарой и Западом может продержаться еще не один год, и более того, они могу сохраниться после 2023 года, то есть после президентских выборов в Турции. По словам Кортунова, сейчас Эрдоган в рейтингах уступает своим политическим оппонентам, но гипотетически он может зачистить поле от конкурентов, чтобы остаться у власти. «Такая тенденция есть, – признал собеседник. – Но мы не знаем: может, он подготовит преемника. Все-таки не молодой человек уже».

«В любом случае 2023 год будет важным. Если Эрдоган усидит в своем кресле вопреки расстановке политических сил, у Запада будут основания подвергнуть его дополнительным репрессариям, – считает политолог. – И я не уверен, что он возьмет, соберет пожитки и покинет президентский дворец. Все-таки за ним тянется шлейф из всяких разных дел, которые могут послужить причиной для уголовных преследований. Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана. Поэтому я думаю, что он уйдет только вперед ногами».

Накануне стало известно, что Реджеп Эрдоган отменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, поддержавших осужденного бизнесмена и активиста Османа Кавалу. Эрдоган назвал конфликт исчерпанным после того, как главы десяти дипмиссии в Турции опубликовали в Twitter заявление, в котором подчеркнули, что действуют в соответствии со статьей № 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В ней указано, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». Турецкий лидер посчитал, что послы «выучили урок» и «сделали шаг назад от клеветы» на Анкару, передает Daily Sabah.

Напомним, 23 октября Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран Запада за то, что они выступили в поддержку бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в турецкой тюрьме уже несколько лет. Тогда политик заявил, что главы дипмиссий должны «либо понять Турцию, либо покинуть ее».

Обращение к Анкаре по поводу Кавалы было опубликовано 18 октября послами Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, но предъявлялись другие. В результате никакого решения по его делу суд так и не вынес, однако Кавала остался за решеткой.

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