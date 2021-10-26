В Крыму пообещали вернуть скифское золото

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что скифское золото было фактически украдено у крымчан, но рано или поздно оно будет возвращено.

«Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым», – сказал «РИА Новости» Гемпель. Он считает, что те, кто причастен к «воровству» коллекции, должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что крымские власти категорически не принимают решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев.

«Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами», – сказала она.

Новосельская подчеркнула, что «решение суда в отношении коллекции является беспрецедентным и противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским».

В свою очередь бывший директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова назвала трагедией решение голландского суда относительно скифского золота.

«Потеря части музейной коллекции – это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы – и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу», – сказала Мельникова.

Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.