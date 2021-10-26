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В Крыму пообещали вернуть скифское золото
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что скифское золото было фактически украдено у крымчан, но рано или поздно оно будет возвращено.
«Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым», – сказал «РИА Новости» Гемпель. Он считает, что те, кто причастен к «воровству» коллекции, должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что крымские власти категорически не принимают решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев.
«Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами», – сказала она.
Новосельская подчеркнула, что «решение суда в отношении коллекции является беспрецедентным и противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским».
В свою очередь бывший директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова назвала трагедией решение голландского суда относительно скифского золота.
«Потеря части музейной коллекции – это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы – и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу», – сказала Мельникова.
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Американский генерал объяснил, зачем США Черное море
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США нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а также для защиты союзников Вашингтона, заявил бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.
«Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще – чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе», – рассказал он в интервью украинскому каналу «Громадьске телевидение».
По его словам, у Белого дома до сих пор нет четкой стратегии для Причерноморья. При этом Ходжес подтвердил, что в Вашингтоне над ней работают, однако не достигли в этом направлении ощутимых успехов. Генерал заявил, что сегодня США должны усиливать дипломатическое давление на Россию, а также укреплять отношения с Украиной и Турцией. Он также выразил надежду, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
«Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО», – добавил генерал.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Верховный суд Украины ответил Зеленскому мемом
Верховный суд Украины, где рассматриваются иски о незаконности санкций СНБО против граждан страны, официально перешел на язык мемов* в разговоре с командой президента страны Владимира Зеленского.
«Верховный суд напоминает, что любой государственный орган или должностное лицо, публично и безосновательно критикующий судебную власть, сознательно подрывает основы государственности, нарушает принцип распределения государственной власти и раскрывает ежедневные усилия из тысяч судей для восстановления нарушенных прав и свобод человека и граждан», – говорится в Facebook Верховного суда.
Пост сопровождается картинкой c диалогом: «Кто мы? – СНБО! – Чего мы хотим? – Независимый суд! – Что мы делаем? – Нарушаем независимость судей!».
Ранее киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».
Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».
Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
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Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
«Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».
Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
В Крыму оценили решение голландского суда о скифском золоте
Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
«Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что решение по скифскому золоту – опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине. Она подчеркнула, что скифское золото, вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который является частью России.
«Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, голландский суд счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Зеленский пообещал после скифского золота вернуть Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
«Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», – написал Зеленский в Twitter.
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
В СНБО предложили разрешить гастроли Ахеджаковой на Украине
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Для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Я не знаю, о каких артистах идет речь. Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, а что вообще у нас происходит?», – заявил он в интервью «РБК-Украина», передает агентство УнIан.
По словам Данилова, артисты есть разные, например, Лия Ахеджакова, на спектакли которой чиновник бы сходил, даже из уважения к артистке.
О том, что он думает о запрете на въезд в Украину российского рэпера Моргенштерна, секретарь СНБО ответил, то он даже не знает этого артиста.
Ранее сообщалось, что петицию украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов на Украине подписали 25 тыс. человек. Как отмечает издание, теперь ее может подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Автор петиции требовал запретить выступление артистов из России пока не будет возвращен Крым, потому что «граждане страны-агрессора не несут никакой культуры».
Ранее певице Пелагее запретили въезд в Украину из-за посещени российского Крыма.
Украинские первоклассники записали в TikTok песню о Бандере
Первоклассники из Тернополя записали в TikTok, в котором исполнили песню «Батько наш – Бандера» («Отец наш Бандера»), сообщили украинские СМИ.
«Вслед за исполнившей в парламенте гимн украинских националистов ОУН*-УПА* («Организация украинских националистов», ее боевое крыло УПА запрещена в России) фракцией «Евросолидарности»... ученики первого класса Тернопольской школы», – сообщило издание Vesti.ua.
К посту прикреплено видео, на котором дети в национальных вышиванках и фуражках УПА зачитывают слова песни.
Ранее депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру.
Также издание «Страна.ua» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Депутат Рады раскрыл масштаб роста тарифов на коммунальные услуги на Украине
Жители Украины платят за коммунальные услуги больше чем год назад, их задолженность по состоянию на август увеличилась более чем на 13%, заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.
«Политик обратил внимание на то, что сумма начисленной населению [Украины] оплаты за коммунальные услуги в августе 2021 года составила 10,3 млрд гривен (391,7 млн долларов), то есть на 27% больше, чем за тот же месяц прошлого года и на 134% больше, чем за август 2019 года. В целом же с начала года было начислено почти 142 млрд гривен (5,4 млрд долларов) – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 62% больше, чем за восемь месяцев 2019 года» — цитирует Бойко пресс-служба ОПЗЖ, передает ТАСС.
По его словам, задолженность по оплате коммунальных услуг, накопленная населением к концу августа текущего года, за год выросла на 13,4% или на 7,43 млрд гривен (282,6 млн долларов).
Депутат добавил, что украинцы «не в состоянии угнаться за растущими тарифами», а власть не способствует решению проблемы. «На фоне роста мировых цен на углеводороды, падения внутренней добычи газа, роста энергетической бедности власть демонстрирует непонимание проблем в этой сфере. Сейчас крайне важно наращивать внутреннюю добычу газа для обеспечения потребностей населения и бюджетников государством, тем более что добыча углеводорода из-за истощения скважин сократилась», — подчеркнул Бойко.
Он напомнил, что фракция ОПЗЖ в парламенте предложила внести изменения в госбюджет Украины, которые, в частности, предусматривают увеличение до 65 млрд гривен (2,5 млн млрд долларов) расходов для предоставления льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что в январе началась акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине. Протестующие прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.
В красную зону эпидемической опасности вошли восемь областей Украины
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Вступило в силу решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины о переводе Николаевской и Ровенской областей в красную, самую строгую зону эпидемической опасности из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
В красной зоне теперь находятся восемь областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская, передает ТАСС.
В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, хостелы, спортзалы, фитнес-центры и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.
В прошлую пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. В тот же день стало известно, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали 70 стран с общим населением 4 млрд человек, что составляет половину населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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В Раде призвали власти Украины к прагматизму в отношениях с Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины вернуться к прагматизму в отношениях с Россией и Белоруссией.
«Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» – приводит РИА «Новости» слова Рабиновича, сказанные политиком в эфире телеканала «Украина 24».
Парламентарий подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Кроме того, Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. Также, по мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75% всех предприятий Украины.
Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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На мэра Львова заявили в полицию за отказ передать России останки разведчика
Украинские правозащитники подали в полицию заявление на мэра Львова Андрея Садового, который отказался передать России останки одного из самых известных разведчиков Второй мировой войны, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, сообщила директор украинского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.
«Мы отправили сегодня [в полицию Львова] уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового. Все его высказывания приведены. Документ ушел», – сообщила ТАСС Бережная.
В прошлом году Львов также отклонил просьбу России о возвращении останков легендарного разведчика.
Напомним, Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.
Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
В Кремле отреагировали на решение голландского суда о скифском золоте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, который вынес вердикт о принадлежности коллекции скифского золота Украине.
«Не буду ничего комментировать», – приводит его ответ на просьбу прокомментривать решение суда ТАСС.
При этом он отметил, что тема важна для администрации президента.
«В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и министерство культуры. Конечно, эта тема важна для всех нас, поэтому конечно», – приводит РИА «Новости» его ответ на вопрос о том, следят ли за судьбой скифского золота в администрации президента.
Напомним, голландский суд счел «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.