Названы основные версии крушения самолета в Подмосковье

Следствие рассматривает три версии крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Подмосковья – техническую неисправность, ошибку пилотирования и непогоду, сообщили в СК. «Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия», – передает ТАСС сообщение СК. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте осмотрели место крушения воздушного судна, в ходе которого установлен разброс лопастей винта двигателя, изъят датчик высоты, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, осмотрен ангар посадочной площадки Ватулино, где хранился самолет, изъяты образцы топлива самолета, его техническая документация, допрошены работники аэродрома. Напомним, в воскресенье источник в экстренных службах сообщил, что легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли. Как сообщили в МЧС России, падение высокоплана произошло на территории аэроклуба «Аэроклассика». После этого произошло возгорание на площади 5 квадратных метров.

Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику. Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости». При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он. Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане» 24 октября 2021, 23:59

Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических. Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка». В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости». Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*. Киев выдвинул России новые требования по Крыму 24 октября 2021, 16:16

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями. «Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина». Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями». Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию». Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге 24 октября 2021, 15:47

У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу. «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет». Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте. Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата 24 октября 2021, 22:58

Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси. Патриарх Варфоломей дал интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне. Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции» прежде, чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего». «Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – приводит его слова РИА «Новости». Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там». По его словам, сейчас, «спустя века, константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей». «Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов», – заявил константинопольский патриарх, обещав не поддаваться давлению. По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно – клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя». Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При это Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится. Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции», – сказал он. Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви». Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина

Российский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», умер из-за продолжительной болезни. «Режиссер умер накануне. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Информацию об этом на киностудию передал его сын. Дата прощания станет известна позже», – сообщает «Российская газета». О смерти Рогожкина стало известно ранее в воскресенье. Режиссер умер на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге. Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России. «Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС. Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день. С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2». Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. В Китае описали последствия удара российских «Сарматов» по Японии

В случае гипотетического военного конфликта с Россией «Япония уйдет под воду», говорится в материале китайской интернет-платформы Baijiahao. В материале военный конфликт двух стран рассматривается как крайний, но все-таки возможный сценарий, учитывая, что отношения Москвы и Токио ухудшились после прихода в Японии к власти премьера Фумио Кисиды. Указывается, что «межконтинентальные баллистические ракеты России обладают ужасающей мощностью», российская сторона может использовать новую боевую систему «Сармат», а японцам не стоит надеяться на помощь американской системы ПРО, пишет «Московский комсомолец». Напомним, читатели японского издания «Асахи», комментируя проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября, призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота. Стал известен кандидат на пост министра обороны Украины

Президент США Джо Байден создает новый миропорядок, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики», заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко. «Единственный способ – отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – заявил Огрызко в беседе с телеканалом Espreso. Дипломат считает, что если одна страна нарушает Устав

Вынос на помойку старой мебели и крупногабаритных предметов грозит россиянам штрафом, предупредила член Ассоциации юристов России Ольга Митева. Она напомнила, что за неправильное обращение жильцов с отходами предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ, передает РИА «Новости». Штраф составляет от 1 до 2 тыс. рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тыс. рублей. Нарушения могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане. Выкидывать крупногабаритный мусор разрешено только на специально оборудованные площадки. Если же такой площадки поблизости нет, то жители могут пожаловаться местным властям. Митева добавила, что неоднократное нарушение региональным оператором норм по размещению спецплощадок может стать основанием для лишения его такого статуса. Ранее Российский экологический оператор (РЭО) призвал развивать экологическую культуру, поскольку каждый житель России ежегодно в среднем выбрасывает 400 кг отходов. В Киеве предсказали конец России в случае нападения на Украину 24 октября 2021, 20:59 Текст: Елена Мирошниченко

Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. «Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф», – приводятся слова Арестовича на сайте телеканала «Дом». Он считает, что задача блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей». «Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», – сказал Арестович. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории». В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами 25 октября 2021, 01:27

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал об украинской ракетной программе. По словам Арестовича, Россия «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине», что на Украине «работают над ракетной программой». Он выразил уверенность, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы». Арестович утверждает, что «это паритетные действия в ответ на действия России», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом». Напомним, страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк». США экспортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток 24 октября 2021, 17:55

Из США в Таиланд были вывезены десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование. По данным телеканала, на фоне пандемии и повышенного спроса на перчатки в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых использованным изделиям придают первозданный вид, а затем отправляют в другие страны, передает РИА «Новости», отмечается, что власти США и Таиланда уже начали расследование. В феврале и марте 2021 года одна из американских компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) после того, как получила партию грязных на вид перчаток из Таиланда. В августе FDA также постановило задерживать на границе поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний. За последние месяцы регулятор по санитарному надзору Таиланда провел не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. В ведомстве телеканалу сообщили, что в отдельных случаях перчатки моют вручную, а затем красят пищевыми красителями и сушат в сушильных машинах для одежды. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких защитных средств. Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы 24 октября 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене. Как сообщает Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы. «МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене. В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».