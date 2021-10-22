Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID

В Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом

Полиция Латвии начала проверку в связи с размещенным в газете объявлением учительницы из Риги, которая хотела заразиться COVID-19, чтобы получить «ковидный сертификат» без вакцинации. В противном случае она лишится работы. Как выяснилось, на подобные услуги больных коронавирусом уже сформировалась определенная такса.

В одном из латвийских СМИ было размещено объявление учительницы из Риги, желающей заразиться коронавирусом. Полиция разыскала женщину, но поговорить с ней не смогла, передает Delfi. Полиция сейчас пытается установить личность еще одного педагога, также пожелавшей заразиться коронавирусом.

Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая согласилась встретиться, чтобы как можно быстрее заразиться.

«Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор», – сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления. Она рассказала, что заразиться хотят и другие ее коллеги, чтобы не вакцинироваться. Как пояснила педагог, в случае отказа от вакцинации, после 15 ноября они могут остаться без работы.

Кроме того, женщина заявила, что не боится заболеть: и у нее, и у ее коллег «все в порядке с иммунитетом». «Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять–десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин», – резюмировала она.

По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои «услуги» больные коронавирусом просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет «шесть месяцев жить спокойно».

18 октября на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий карантин на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00.

Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.

Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября.

Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от 10 до 2000 евро, а для юридических – от 140 до 5000 евро.

Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества.