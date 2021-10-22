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ВОЗ заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
«Есть несколько исследований, которые показали, что безопасно одновременно применять две вакцины. Однако, безусловно, нужно посоветоваться со своим врачом о показаниях к применению обеих вакцин», – приводит ТАСС слова директора департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.
Она напомнила, что обычные симптомы гриппа – это лихорадка, головная и мышечная боль, а также насморк и кашель.
«В случае с COVID-19 в основном проявляются те же симптомы, однако, к ним добавляется отсутствие обоняния и вкуса. Многие люди, особенно молодые, сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами при COVID-19», – добавила она. Вместе с тем порой симптомов при обоих заболеваниях немного, это зависит «от уровня иммунитета».
Как подчеркнула Бриан, важно знать, что «превентивные меры срабатывают для обоих заболеваний». Эксперт напомнила о необходимости мыть руки, проветривать помещения, надевать маску и соблюдать физическую дистанцию. По ее словам, и грипп, и COVID-19 «можно предотвратить, если соблюдать эти меры».
Наибольшему риску заболеть гриппом подвергаются пожилые, а также люди с респираторными, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Эта группа [риска] такая же, как и в случае с COVID-19. Однако в случае с гриппом дополнительно беременные женщины и малолетние дети подвергаются повышенному риску болезни в тяжелой форме», – отметила Бриан.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России проводятся доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса.
По данным ВОЗ на 21 октября, в мире с начала пандемии зарегистрировано 241 886 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 4 919 755 летальных исходов.
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В Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом
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Полиция Латвии начала проверку в связи с размещенным в газете объявлением учительницы из Риги, которая хотела заразиться COVID-19, чтобы получить «ковидный сертификат» без вакцинации. В противном случае она лишится работы. Как выяснилось, на подобные услуги больных коронавирусом уже сформировалась определенная такса.
В одном из латвийских СМИ было размещено объявление учительницы из Риги, желающей заразиться коронавирусом. Полиция разыскала женщину, но поговорить с ней не смогла, передает Delfi. Полиция сейчас пытается установить личность еще одного педагога, также пожелавшей заразиться коронавирусом.
Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая согласилась встретиться, чтобы как можно быстрее заразиться.
«Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор», – сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления. Она рассказала, что заразиться хотят и другие ее коллеги, чтобы не вакцинироваться. Как пояснила педагог, в случае отказа от вакцинации, после 15 ноября они могут остаться без работы.
Кроме того, женщина заявила, что не боится заболеть: и у нее, и у ее коллег «все в порядке с иммунитетом». «Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять–десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин», – резюмировала она.
По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои «услуги» больные коронавирусом просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет «шесть месяцев жить спокойно».
18 октября на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий карантин на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00.
Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября.
Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от 10 до 2000 евро, а для юридических – от 140 до 5000 евро.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества.
Российские звезды раскритиковали противников вакцинации
Звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
«Вот собственно, что и требовалось доказать! Жили в надежде, что вот-вот и все мы снова заработаем в полную мощность и будем сидеть с вами в любимых театрах в полном зале, но вот нас закрывают опять на карантин (...) Очень грустно, что в начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придется ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде «антипрививочников», из-за которых мы снова будем сидеть дома», – написал в Instagram актер театра и кино, певец Игорь Скрипко.
С таким же мнением в соцсетях выступил заслуженный артист России, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров, указав, что благодаря «усилиям» противников вакцинации «страна снова закрывается на карантин».
«Статистика заболевших ни в какие ворота. Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся «чипирования». Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво! Учитывая, что во всем мире процент привившихся приближается к 70-80%, а в некоторых, например, в ОАЭ, он равен 95%, кажется, что российское антиваксерское лобби – чья-то злонамеренная проплаченная коалиция убийц», – подчеркнул он.
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что «из-за упертых баранов», которые не хотят вакцинироваться, «тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза», из-за них «страдают и музыканты, и зрители, и организаторы».
«Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун», – указал он.
Затем Макаревич напомнил, что «60 лет назад советское государство прививало всех (...) школьников от оспы, туберкулеза и полиемилита».
«Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» еще не придумали? В результате эти болезни были побеждены. Быстро», – добавил он.
Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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Медик: Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников
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«В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Николай Дайхес. Так он прокомментировал сообщения о росте заболеваемости COVID-19.
«Всплеск, который мы видим сегодня, не случаен, его прогнозировали. Конечно, это связано и с осенним периодом, с усилением осенью различных простудных заболеваний. Но в первую очередь – с тем, что у нас недостаточен процент вакцинированных, и главное – недостаточно понимание людей, что нужно вакцинироваться», – отметил доктор медицинских наук, профессор Николай Дайхес, директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент Российской академии наук.
«Об этом сегодня открыто говорят. Мы видим цифры вакцинации, как в крупных городах, так и в отдельных регионах страны. Случайностей не бывает. Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников», – полагает собеседник.
В ходе обсуждений, в том числе на площадке Общественной палаты России, высказывалось мнение – к противникам вакцинации должен быть выработан социальный иммунитет, как к людям, которые ставят себя вне общества, вне нормальных человеческих рамок, подчеркнул Дайхес. По его мнению, те, кто – вопреки очевидным фактам о «Спутнике V» и других вакцинах – рассказывают небылицы о «недоказанном клиническом эффекте» или об опасности российских препаратов, подыгрывают «нашим западным партнерам» – и в первую очередь, западному фармацевтическому бизнесу, который опасается конкуренции.
Но куда более важно то, что антипрививочники подвергают опасности тех, кто поддается на их пропаганду, подчеркнул Дайхес. «Надо понимать, что и вакцинированный человек может переболеть COVID-19, особенно в случае заражение новыми, видоизмененными штаммами, которые приходят в нашу страну. Но медицинская практика свидетельствует – те люди, что привились, легче переживают заболевание, чем те, кто отказались от вакцинации», – подчеркнул специалист.
«Безусловно президент сказал правильно: «У нас только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть». Но я считаю, что первый путь – вакцинация, главный и верный», – отметил Дайхес. По его оценке, если общество в массе своей предпочтет преодолевать пандемию, переболевая COVID-19, то это будет чревато многочисленными летальными случаями или тяжелым течением болезни.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«Поэтому жизненно необходимо активизировать разъяснения – почему надо прививаться», – подчеркнул собеседник. Те же, кто, развлекаясь или говоря всерьез, пишет про «чипирование» и тому подобный вздор, в первую очередь не думают об окружающих, добавил эксперт. «В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях в первую очередь», – резюмировал Дайхес.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Заболеваемость COVID-19 в столице в ближайшее время будет только расти, заявил в четверг врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом.
Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России формы коронавируса AY.4.2 – нового, более заразного варианта штамма «дельта», получившего распространение в Великобритании.
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Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом
Сотрудники государственной пограничной службы Украины в аэропорту Борисполь обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба полиции Киева.
«Сотрудники госпогранслужбы в аэропорту Борисполь обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как утверждает УНИАН, речь идет о бывшем депутате Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере, которые пыталась попасть на Украину, но при этом не сообщается из какой страны они прилетели.
В полиции также сообщили, что открыто уголовное дело по статье УК Украины «Подделка документов». Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на экспертизу.
«В ближайшее время будет принято решение об объявлении обвинений фигуранткам», – добавили в пресс-службе.
Савченко за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет, такое наказание предусматривает санкция статьи за «подделку документов».
«Использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов (около 32 долларов) доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет», – передает РИА Новости текст статьи кодекса.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав страны инициировал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации медработниками.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Ситуация с COVID-19 осложнилась за неделю с 15 по 22 октября в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», – приводятся ее слова на портале стопкоронавирус.рф.
Голикова напомнила, что оптимальной является защита в виде бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
В ВОЗ назвали количество рискующих не справиться с задачей привить 40% населения стран
Свыше 80 государств рискуют не справиться с поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Во время своей речи он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 населения в каждом государстве к концу 2021 года, передает ТАСС.
По его словам, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками». У четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины, и мы работаем над этими проблемами», заключил глава ВОЗ.
Ранее Гебрейесус заявил, что число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год.
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19
Высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«C учетом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время, – передает РИА Новости слова Пшеничной.
Она пояснила, что вводимые властями меры должны повлиять на темпы роста заболеваемости, однако скажутся они не сразу. «Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса», – заключила инфекционист.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
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В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37 141 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8166, Санкт-Петербурге – 3233, Московской области – 2428.
Всего в стране выявили 8 168 305 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 117 060 человек, из них за сутки вылечились 25 453 человека.
Также за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.
По данным на 22 октября, в России вакцинировались первым компонентом 53 511 786 раз, полностью вакцинированы 49 161 150 человек. Уровень коллективного иммунитета – 45,7%.
Накануне, 21 октября, в России выявили 36 339 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 802.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава «Альянса врачей» увидела в действиях антиваксеров влияние Запада
Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева написала в соцсетях, что изучила мнения противников вакцинации, чтобы понять их психологию, и увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
Васильева написала в Facebook, что она «долго изучала литературу по вакцинации – взяла интервью у ведущих врачей, перечитала десятки разных научных и научно-популярных статей в процессе подготовки видеоролика, в котором четко и понятно объясняю вместе с ведущими докторами о важности и необходимости прививаться».
Также она изучила и «большой объем различного материала противников вакцинации, пытаясь вникнуть и понять их психологию».
На ее взгляд, прослеживается «странная линия». Так, все понимают, что «коронавирусная пандемия – трагедия мирового масштаба», и уже нет сомнений, что «Спутник V» «занимает не последнее, а может даже, и одно из первых мест по эффективности и безопасности», однако Запад «все откладывает и откладывает» признание вакцины, которой пользуются уже в 75 странах мира с населением более 4 млрд человек.
«Как-то негуманно выходит со стороны западных регуляторов – каждый раз находить постоянно причины и не давать возможности другим странам пользоваться не только своими, но и нашими разработками. А не знает ли Запад, что есть в России население, которое бесспорно оглядывается на их решения? Ведь многие наши пациенты, видя, что «Спутник V» в Европе не регистрируют, априори продолжают подпитывать ложные мысли о недостаточном качестве нашей вакцины? Ощущение неприятное – как будто политические мотивы влияют на решения, касающиеся здоровья и жизни многих людей на планете», – предположила она.
При этом, по словам Васильевой, в России антиваксеры постоянно приводят «бесспорные аргументы» – слова самых главных людей в нашей стране – реплики «соседки» или «сестры кассира», что мол российские вакцины плохие, просто ужасные», и вместе с тем заявляют, что Россия якобы «не справляется с пандемией».
Она указала, что из-за распространения в Сети роликов противников вакцинации, а также «очевидно проплаченных вопросов от журналистов «Дождя» и «Настоящего времени», закрадывается мысль о том, «а не политика ли тут опять».
«Прочитав и послушав абсолютный бред антиваксеров про наш «Спутник», увидев, какое у нас в стране количество людей, в головы которых вбиты эти антинаучные мысли, невольно задумываешься, а не преднамеренная ли это кампания того же Запада, не желающего регистрировать наш «Спутник», чтобы продвигать свои вакцины, зарабатывать на них миллиарды и при этом показывать, что российские разработки плохие, что Россия не справляется с пандемией?», – предположила Васильева.
Она отметила, что антиваксеры, вероятно, не появляются сами собой: «Не финансируются ли эти самые антиваксеры, навязывающие страхи про рога и копыта, чипы и изменение генома, да и все мощное антиваксерское движение (которое очень и очень губительно для России) теми же, кто, прикрываясь словами «это наша работа», задает мне проплаченные премерзкие вопросы от якобы независимых СМИ?».
«Хорошо, если я ошибаюсь. Но даже если так – а вдруг, прочтя эти слова, у странных людей, продвигающих антиваксерные идеи и получающих за это деньги от Запада, проснется совесть и осознание – скольким людям они причинят горе и боль. Ведь из-за них умирают люди», – заключила Васильева.
Отметим, что в октябре суд назначил Васильевой год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем в количество зарегистрированных в России случаев коронавируса перевалило за 8 млн, ежедневно регистрируют больше 30 тыс. новых вирус-положительных пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иммунолог дал совет по эффективной ревакцинации от COVID
Чтобы ревакцинация была эффективной, необходимо придерживаться сроков, установленных органами здравоохранения, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Крючков заявил, что при современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – вакцинация и строгие сроки ревакцинации, передает радио Sputnik.
«Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», – сказал он.
В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции: «Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму».
Такие исследования уже ведутся.
Ранее иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации.
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Крупнейшие украинские заводы по производству кислорода остановили работу
Два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин.
«Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», – заявил Кузин в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.
Представитель ведомства сообщил о нехватке кислорода в некоторых областях, отметив, что существенного дефицита все же нет.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом на Украине выросло на рекордные с начала пандемии почти 24 тысяч, скончались 614 человек. По словам Кузина, Минздрав готовится к пику заболеваемости, который ожидается в середине ноября.
Ранее сообщалось, что Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
Новый очаг COVID-19 выявили в Пекине
В Пекине выявлен новый очаг COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
В уезде Чанпин (входит в административную черту города) позитивная реакция на вирус установлена у четверых местных жителей. Неделю назад они вернулись из поездки в хошун Эджэн-Хоро-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), где на данный момент выявлено 15 инфицированных, передает ТАСС. С признаками заболевания все четверо пекинцев отправлены в госпиталь. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, у жителей берут анализы ПЦР, информирует местная санэпидслужба.
Во вторник один заболевший был обнаружен в городском районе Фэнтай. Он прибыл из северо-западной провинции Ганьсу. Заболела также его жена. В районе проводятся противоэпидемические меры.
Карантинным мерам подвергнута большая группа китайских и иностранных журналистов, освещавших неделю назад запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу).
По данным на пятницу, которые сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае было выявлено 43 новых случая COVID-19, в том числе – 28 «местных». Еще установлено 26 новых случаев с бессимптомным протеканием заболевания.
Ранее вспышку коронавируса в китайском Харбине связали с дельта-штаммом.
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