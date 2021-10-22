Эксперт назвал цель высылки российских дипломатов из Косова

«Косово может продолжить высылать российских дипломатов и даже применить к ним силу, чтобы спровоцировать Белград на новый конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя решение властей самопровозглашенной республики объявить двух российских дипломатических работников персонами нон грата.

«Российские дипломатические представители исторически присутствовали в Приштине – центре Косова, естественно с согласия Белграда, когда тот контролировал Автономный край Косово. Тогда у России было генконсульство в рамках Сербии. 17 февраля 2008 года Косово провозгласило свою независимость, Приштина была объявлена столицей независимого государства, но наше представительство осталось. Скоро уже 14 лет, как наши дипломаты там работают», – пояснил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

Ранее в пятницу президент самопровозглашенного Косова Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».

В этих действиях властей самопровозглашенного государства можно усмотреть попытку спровоцировать руководство Сербии, считает Бондаренко. «В Косове всеми силами стараются принудить Белград ввести войска на север республики. Это сейчас главная цель местных властей. Тем самым они хотят получить ситуацию, в которой можно будет обвинить Сербию в попытке решить косовский вопрос силовыми методами», – подчеркнул эксперт.

По мнению Бондаренко, высылка российских дипломатов может стать опасным мероприятием. В январе 2019 года, по словам собеседника, косовские власти применили грубую физическую силу по отношению к российскому дипломату. В результате он попал в белградскую больницу, где его даже навещал президент Сербии Александр Вучич. «Тогда силу применили, потому что дипломатический статус – очень условный. У нас генеральное консульство России в Косове как бы в составе Сербии, но Косово уже давно не мыслит себя частью Сербии. Отсюда и статус российского представительства такой туманный», – отметил балканист.

По мнению эксперта, Россия не станет давать зеркальный ответ Приштине, так как из Москвы просто некого высылать. В России нет представительства Косова на дипломатическом уровне. Приштина, с другой стороны, останавливаться на достигнутом не намерена. «Вполне логично ожидать, что они продолжат объявлять наших дипломатов персонами нон-грата вплоть до закрытия у себя российского генконсульства. На мой взгляд, даже ждать этого не надо: России давно пора самой закрыть его», – считает Бондаренко.

Само существование российского представительства в провозглашенной республики, независимость которой Москва не признает, вызывает вопросы, подчеркнул эксперт. «В Косове с 2003 года нет контингента российских войск, там не проживают граждане РФ. Какой смысл иметь там генконсульство?», – отметил Бондаренко.

Добавим, что в посольстве России в Сербии в ответ на действия приштинских властей заявили, что решения непризнанного Косова не имеют правовой силы. «Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», – говорится в заявлении.

Дипмиссия также считает неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам осуществлять свою законную в рамках международного права деятельность.

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