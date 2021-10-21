Россия призвала талибов к отказу от жестких подходов к роли женщин в обществе

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов рассказал, какие шаги «Талибана*» могут стать основанием для признания нового правительства Афганистана.

Кабулов заявил, что должна наступить «недекоративная, пусть разумная, пусть все-таки ограниченная, но реальная инклюзивность». Талибы* должны отказаться «от жестких подходов в некоторых правочеловеческих вопросах, особенно касающихся роли женщины в обществе, обучения девочек в школах», передает ТАСС со сылкой на каналы «Россия-24» и «Аль-Джазира».

По его мнению, указанные шаги станут «хорошим основанием для того, чтобы все внешние игроки отнеслись с большим пониманием к новым властям Афганистана и все-таки» пошли на признание правительства талибов*. Однако сейчас, как считает Москва, «такие условия еще не созрели». «Но мы побуждали талибов* идти этим путем, который и откроет дверь для вожделенного ими признания», – заявил Кабулов.

Делегация движения «Талибан*» провела в среду в Москве встречу со специальными представителями России, Китая и Пакистана по Афганистану, сообщил назначенный радикалами пресс-секретарь афганского МИДа во временном кабмине Абдул Кахар Балхи. По его словам, «три стороны обязались продолжать сотрудничество с новым исламским правительством Афганистана и работать вместе, чтобы добиться размораживания госрезервов афганского Центробанка». Утверждается, что «они выразили удовлетворение ситуацией в области безопасности в Афганистане и высоко оценили усилия нового афганского кабмина в этой связи».

Представитель политического офиса талибов* в Катаре Мохаммад Наим, комментируя итоги прошедших консультаций, заявил: «Ничто не может оправдывать непризнание действующего режима в Афганистане». По его словам, новые власти Афганистана якобы «выполнили все необходимые для этого условия». Талибы* считают, что «причины, по которым международное сообщество не признает афганское правительство, не являются реалистичными».