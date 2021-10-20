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Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии
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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявили официальное обвинение в незаконном пересечении государственной границы страны, сообщает в среду телекомпания «Мтавар. Архи».
«Экс-президенту уже официально предъявили обвинение», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее прокуратура Грузии вынесла постановление по факту незаконного пересечения границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.
В Грузии задержали четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.
Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.
Вероятный убийца россиянки в Грузии при задержании попытался взорвать силовиков
Подозреваемый в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой во время задержания бросил с балкона гранату, следует из сообщения МВД Грузии.
Ведомство сообщило, что полиция «задержала по горячим следам трех человек». Установлено, что «один из подозреваемых, Б. Л., 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения», передает ТАСС.
После этого подозреваемый скрылся на автомобиле знакомого, которому рассказал о преступлении. Позднее он отправился домой к третьему фигуранту. Сообщается, что Б. Л., когда его задерживали, бросил в правоохранителей гранату. Саперы ее обезвредили.
Напомним, по данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает. МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет. По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.
Грузинские СМИ сообщили об убийстве в Тбилиси гражданки России
Иностранка, предположительно, гражданка России, застрелена ночью в Тбилиси на Весенней улице, сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Соседи убитой рассказывают, что «молодая иностранка – русская поселилась в этом доме с трехлетним ребенком несколько месяцев назад».
По данным СМИ, около часа ночи в понедельник мужчина несколько раз выстрелил в женщину в упор и скрылся.
Агентство «Интерпрессньюс» сообщает, что у убитой произошел конфликт с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, в доме которого сейчас проводится обыск.
«Предположительно, следственные действия связаны с убийством на улице Весенней. По имеющейся информации, между Беридзе и убитой произошел конфликт из-за ребенка», – сообщает агентство.
По данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения.
МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет.
По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны трое
Три человека задержаны МВД Грузии по делу об убийстве в Тбилиси накануне гражданки России 25-летней Анастасии Шаталовой, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам адвокатов, задержанные вины не признают.
Подозреваемые были задержаны в спальном районе Тбилиси – Глдани.
Мотив убийства пока не раскрывается, по данным телекомпании, оно было заказным.
«Рустави-2» называет имя предполагаемого убийцы – это ранее судимый Бека Латария.
Соседи убитой рассказывают, что «молодая иностранка – русская поселилась в этом доме с трехлетним ребенком несколько месяцев назад».
По данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает.
МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет.
Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти
Арестованный 1 октября в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили, голодающий с того дня, в среду пообещал продолжить голодовку и объявил о согласии на прием медикаментов, чтобы «здраво мыслить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом говорится в письменном комментарии Саакашвили по поводу итогов состоявшегося накануне врачебного консилиума. При этом бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ отметил, что не намерен прекращать голодовку, пока арестован, и «готов умереть».
Он считает, что «медикаментозное лечение позволит оставаться в здравом уме и принимать участие в текущих событиях, хотя бы минимально».
Саакашвили заявил, что все его действия направлены в «помощь народу Грузии по извлечению из болота».
Он отметил, что «настроен оптимистично» и «голодает против использования правосудия в политических целях».
Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы. Грузия не намерена выдавать его Украине. Власти страны утверждают, что бывший президент пробудет за решеткой все присужденные ему шесть лет.
Накануне адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента. Врачи также рекомендовали перевести Михаила Саакашвили в госпиталь.
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Москва попросила МИД Грузии оказать правовую помощь из-за убийства россиянки
Москва просит МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки Анастасии Шаталовой, сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
«Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Сотрудники консульского отдела на связи с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.
«В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
По данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает.
МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет.
По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.
США решили помочь Грузии с укреплением обороноспособности
Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны и сближению республики с Западом, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Министр обороны США отметил, что его самолет приземлился в республике. «США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в Пентагоне сообщали о планах Остина посетить Украину и Румынию «до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе». Встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21–22 октября.
В воскресенье в Пентагоне заявили, что Остин «и в Грузии, и на Украине подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе».
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
Саакашвили может быть госпитализирован после медицинского консилиума
Консилиум врачей осмотрит в Руставской тюрьме арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если его состояние из-за голодовки будет оценено как критическое, он будет госпитализирован в тбилисскую клинику, сообщила телекомпания «Пирвели».
«Консилиум врачей, группа из шести человек, которая была создана по указу главы минздрава на основании просьбы личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, посетит Саакашвили во вторник. Он придерживается голодовки уже 18-й день. Не исключено, что третьего президента Грузии перевезут в клинику «Вивамед» в Тбилиси, если его состояние будет оценено как критическое», – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».
Клиника «Вивамед» – это медицинский центр, куда переводят заключенных в случае ухудшения их состояния здоровья.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
Ранее депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.
Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.
Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
Премьер-министр Грузии назвал страну «верным союзником США в регионе»
Глава Пентагона Ллойд Остин, который находится в Тбилиси в понедельник, заявил о том, что Америка «осуждает оккупацию территорий Грузии Россией и попытки России с использованием различных механизмов получить влияние на Черном море», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом он сказал во время переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Остин сказал, что эти слова являются «отчетливым сигналом, который он хочет зафиксировать» в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Министр обороны США, который затем посетит Украину и Румынию, заявил также, что у «Грузии и США твердое партнерство, основанное на общих ценностях».
Ираклий Гарибашвили назвал свою страну «верным союзником США в регионе».
Ллойд Остин ранее в понедельник подписал с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе документ о дальнейшем сотрудничестве в модернизации грузинской армии.
Врачи рекомендовали перевести Михаила Саакашвили в госпиталь
Консилиум врачей, которые осмотрели во вторник в тюрьме в Рустави арестованного 1 октября и голодающего с это дня экс-президента, главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, рекомендовали перевести его в госпиталь, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Врач Зураб Пагава после специального совещания в Минюсте сообщил, что это рекомендация сделана в «профилактических целях».
«Ставим вопрос профилактической госпитализации. Рассматривается это предложение. Это не срочно, но так как высока вероятность осложнений, рекомендовали (госпитализацию)», – сказал он.
По словам Пагава, если госпитализация произойдет, то это случится в ближайшее время.
Адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что политику через три-четыре дня понадобится госпитализация.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
Депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.
Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.
Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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Адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме и голодает уже 19-й день, через три-четыре дня понадобится госпитализация, заявил его адвокат Ника Гварамия.
Сейчас Саакашвили обследует консилиум врачей по поручению минздрава Грузии, они должны принять решение о госпитализации политика, передает РИА «Новости».
«Его состояние здоровья значительно ухудшилось, при этом он морально тверд и оптимистичен. Думаю, что госпитализация станет необходима через несколько дней, через три-четыре дня», – сказал Гварамия после встречи с Саакашвили.
Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
Ранее депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.
Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.
Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
-
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В Тбилиси призвали европейских защитников Саакашвили уважать законы Грузии
Секретарь правящей «Грузинской мечты» по связям с общественностью, депутат Шалва Папуашвили подверг резкой критике европейских политиков, которые подписали письмо в защиту экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили. арестованного 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для нас безразлично, кто подписывает это письмо. Все подписанты проявили неуважение к жертвам преступлений Саакашвили и к верховенству закона», – заявил он.
Более 70 европейских политиков, в основном польских и литовских депутатов, потребовали от властей Грузии освободить осужденного на три и шесть лет лишения свободы Саакашвили и заново провести судебный процесс.
Как отметил Шалва Папуашвили, «такое письмо подсказано личной дружбой, симпатией или лоббизмом».
В качестве примера он назвал одного из подписантов – евродепутата из Франции Рафаэля Глюксманна, который «годами был советником Саакашвили и получал деньги из государственного бюджета нашей страны».
Ранее первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский призвал европейских парламентариев, защищающих арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, «не нарушать европейских стандартов». Георгий Вольский заявил, что «противопоставление политических решений судебным вердиктам не является европейским стандартом». «Если эти парламентарии сомневаются в судебных решениях, пусть обращаются в ЕСПЧ, а также пусть не верят пропаганде грузинской оппозиции о том, что ЕСПЧ «куплен», – сказал он.
Вердикты грузинского суда против бывшего президента соответствуют мнению ЕСПЧ.
В свою очередь, первый зампред парламентского комитета по европейской интеграции Леван Карумидзе заявил, что те европарламентарии, которые подпишут обращение с призывом освободить Саакашвили, «потом не должны называть себя друзьями Грузии».
«Мы верим, что в основе европейской цивилизации лежит верховенство закона», – отметил Леван Карумидзе, подчеркнувший, что ЕС должен быть заинтересован в сильной Грузии.
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Суд Тбилиси арестовал всех фигурантов дела об убийстве россиянки
Городской суд Тбилиси арестовал всех трех фигурантов по делу об убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой в столице Грузии, сообщила прокурор Тамара Иакобидзе.
«Суд оценил улики дела и посчитал, что существовало достаточно обстоятельств, чтобы для всех троих обвиняемых избрать арест», – передает ее слова ТАСС.
Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.
Напомним, по данным СМИ, 25-летняя Анастасия Шаталова перебралась в Грузию из Хабаровска несколько лет назад, забеременела от бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе, тот обещал на ней жениться, но выяснилось, что он уже имеет семью и детей. Между ними в последнее время были очень напряженные отношения. Однако Беридзе свою причастность к случившемуся категорически отвергает. МВД Грузии ведет следствие по статье «умышленное убийство». Наказание за него – до 15 лет. По делу об убийстве россиянки в Тбилиси задержаны три человека.
В МВД Грузии сообщили, что подозреваемый в убийстве россиянки Анастасии Шаталовой во время задержания бросил с балкона гранату.
В Грузии вынесли постановление о незаконном пересечении границы Саакашвили
Прокуратура Грузии вынесла постановление по факту незаконного пересечения границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.
«Прокуратура Грузии, по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, вынесла постановление по первой части 344 статьи уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Статья подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии, санкция статьи предполагает штраф или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
Ранее в Грузии задержали четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.
Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.
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Тбилиси запросил у Киева помощь в расследовании нарушения Михаилом Саакашвили госграницы
Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине в контексте расследования дела о нарушении границы Грузии украинским гражданином экс-президентом Михаилом Саакашвили, главой украинского исполкома реформ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с предъявлением Саакашвили обвинением по этому делу, посредством управления по международным отношениями Генеральной прокуратуры направлено ходатайство «компетентным органам Украины», сообщила прокуратура Грузии в среду.
В настоящее время в тюрьму в Рустави прибыл прокурор Леван Вепхвадзе, чтобы проинформировать Саакашвили о выдвинутом обвинении, которое грозит ему штрафом либо осуждением на срок от двух до пяти лет.
«Проведены следственные действия, затребованы видеоматериалы, изъяты телефоны», – отметил прокурор, напомнив о том, что уже задержаны 4 сообщника бывшего президента.
По этому делу допрошено 69 человек.
Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября из Украины, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией на пароме «Вильнюс».
Выйдя из грузовика в Грузии в порту Поти в 1 час 4 минуты местного времени, он таким образом незаконно пересек границу. отметили в Генеральной прокуратуре Грузии.
Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.
МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Грузия не желает передавать украинской стороне Саакашвили.
Грузинские СМИ сообщили, что два гражданина Грузии, задержанные по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, являются сотрудниками морского порта Поти.
Премьер Грузии предложил европейским депутатам «не учить его страну разуму» из-за Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал европейских депутатов, которые подписали письмо в защиту арестованного 1 октября экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, «заняться собственными странами» и «не учить Грузию разуму», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Для меня и моей страны (Анна) Фотыга или (Андрюс) Кубилиус ничего не представляют. В Европарламенте 700 депутатов. Мы не можем жить по разумениям Фотыги или Кубилиуса», – заявил глава правительства Грузии.
«В нашей стране верховенствует закон, этому никто не воспрепятствует. Пусть это учтут все», – отметил он.
По словам Гарибашвили, европарламентариев – защитников бывшего президента связывают с тем личная дружба.
«Один из самых активных – Рафаэль Глюксманн. Он был мужем замминистра МВД Грузии Эки Згуладзе. Был советником Саакашвили, был вовлечен в формирование диктаторского режима. Режима, при котором пытали и убивали, насиловали. А сегодня этот человек нас учит уму-разуму. Кто они вообще такие, что они себе позволяют, пусть займутся своими странами», – сказал премьер-министр Грузии.
Более 70 европейских политиков, в основном польских и литовских депутатов, потребовали от властей Грузии освободить осужденного на три и шесть лет лишения свободы Саакашвили и заново провести судебный процесс.
Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отметил, что заявления европарламентариев в пользу Саакашвили «создают синдром безнаказанности, углубляют поляризацию в грузинском обществе и лишены европейских ценностей».
«Не вредите нашей стране, уважайте законы», – обратился Ираклий Кобахидзе к европейским защитникам Саакашвили.
Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что политику через три-четыре дня понадобится госпитализация.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.
Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти.
Депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько сообщила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.