Представитель России в ОЗХО не нашел ответов в информации Запада по делу Навального

Ответы западных стран по делу блогера Алексея Навального не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Шульгин указал, что западные страны делают «все для того, чтобы дело Навального оказалось окутано тайной», передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел ответ на запрос о роли о стороннице блогера, новоиспеченной подданной Великобритании Марии Певчих.

«Британцы отвечают в таком духе, что роль Певчих в антикоррупционной деятельности Навального и его сподвижников задокументирована в СМИ. Тут действует пословица: в огороде – бузина, а в Киеве – дядька. И вот такие бессвязные, бессодержательные ответы. В результате мы не можем установить главного, а именно – где, когда и при каких обстоятельствах в организме Навального за пределами территории России появилось отравляющее вещество, которое они называют термином, принятом на западе, «Новичок», – заявил постпред.

Он подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что речь идет о хорошо спланированной операции, провокации Запада против Москвы.

Ранее Шульгин назвал ответы четырех стран по делу Навального пустыми отписками. При этом, по его словам, Великобритании, ФРГ, Франции и Швеции получили список вопросов России по инциденту с Навальным.

Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».

Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.