|
|
Россия и Белоруссия договорились о проведении совместного учения «Щит Союза»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году», – передает РИА Новости слова Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.
Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза». В сентябре 2019 года учения «Щит Союза» проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.
По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.
«Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях», – сказал Шойгу.
Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.
Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. «Договорились продолжить ее, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года», – пояснил Шойгу.
Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Шойгу назвал причину принятия новой военной доктрины России и Белоруссии.
В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57
Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей
В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщили немецкие СМИ.
Как передает Deutche Welle со ссылкой на газету Bild, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности «коллапса» на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, «растет почти взрывообразно» уже несколько месяцев.
По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о «существенной дополнительной нагрузке» на немецких полицейских, а также о «значительный риске для здоровья», так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.
Теггац признал в своем послании, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский «диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой». Европа не должна ввязываться в подобные «игры», предупреждает глава профсоюза полиции.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал» превысила 500 км
|
|
Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», – приводит слова источника ТАСС.
В оборонно-промышленном комплексе отметили, что новые возможности «Бала» сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», использующим сверхзвуковую ракету «Оникс».
Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.
БРК «Бал» имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах России комплекс используется в тандеме с БРК «Бастион». Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. «Бал» может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Противокорабельную ракету «Оникс» научили уничтожать цели на земле
|
|
Противокорабельная крылатая ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и универсальной по целям, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.
Первоначально ракета была создана для поражения морских целей. В частности, ею вооружены береговые комплексы «Бастион».
«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолёты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть, можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», – передает РИА Новости слова Леонова.
По его словам, «НПО машиностроения» подготовило предложения по модернизации крылатых ракет «Оникс».
«У нас, действительно, есть предложения по модернизации ракеты «Оникс», но все подробности, касающиеся этой тематики, находятся исключительно в компетенции министерства обороны», – сказал Леонов.
Ранее Леонов рассказал, что срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года.
Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева
|
|
«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).
«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.
Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.
Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.
«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.
«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».
«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».
В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.
Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.
Белоруссия отозвала посла во Франции для консультаций
Посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск на консультации, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Об этом говорится в распространенном заявлении Глаза, сообщает РИА «Новости».
МИЖ Франции в свою очередь подтвердил, что французский посол Николя де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии.
«Посол Франции в Минске господин Николя де Лакост покинул Белоруссию 17 октября 2021 года. Его отъезд произошел после одностороннего решения белорусских властей прекратить действие выданного ему 31 августа 2020 года агремана из-за непредоставления послом верительных грамот господину Лукашенко», – заявили в МИД Франции.
По словам представителя французского МИД, в соответствии с общеевропейской позицией о непризнании легитимности результатов президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года посол Франции фактически не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко. Он отметил, что копия этих верительных грамот была передана главе МИД Белоруссии по дипломатическим правилам.
«Это необоснованное решение белорусских властей последовало за несколькими негативными решениями, которые ограничили возможности действий нашего посла в Минске. Вследствие этого соразмерные меры были приняты французскими властями в отношении белорусского дипломатического представительства во Франции, о чем белорусские власти были проинформированы», – подчеркнули в МИД.
Также представитель МИД сообщил, что с 18 октября Николя де Лакост будет нести миссию спецпредставителя по Белоруссии, параллельно будет продолжена работа посольства Франции в Минске. Он заверил, что Париж продолжит поддерживать белорусский народ на пути к долгосрочному политическому решению кризиса.
Ранее сообщалось, что посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска.
Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного
|
|
Украина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.
Пентагон заказал у ГК «Укрспецэкспорт» эту боевую машину еще в 2018 году, однако танк поставили только сейчас, передает «Военное дело».
Отмечается, что «Оплот» был изготовлен предприятием уже давно. В последнее время он активно принимал участие в различных международных выставках и военных парадах. Известно, что для США данный танк изготавливался в самой современной комплектации.
Директор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздр уточнил, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком», передает ТАСС.
«Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.
Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.
Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.
В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику.
Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.
«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», – приводит сообщение агентства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Су-30 сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Два российских истребителя Су-30 сопроводили над акваторией Черного моря два стратегических бомбардировщика США B-1B, летевших в сторону границы России, в результате американские летчики сменили курс, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).
Как уточнили в НЦУО, российские радары засекли 19 октября над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря», – передает РИА Новости сообщение НЦУО.
«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в центре.
Там подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион.
Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «шефом государственной сети контрабанды»
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко руководит переправкой беженцев в Европу, об этом он заявил перед стартом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
Маас отметил, что политическая ситуация в Белоруссии до сих пор критическая, если говорить про подавление оппозиции и нарушение прав человека.
«Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является ни кем иным, как шефом государственной сети контрабанды (мигрантов)», – цитирует главу ведомства РИА Новости.
Политик заявил, что страны ЕС не будут терпеть то, что авиакомпании сейчас зарабатывают на перевозке беженцев в Германию и другие страны. Последствия такой работы стали темой обсуждения встречи глав МИД.
Маас предложил ввести санкции для этих авиакомпаний, чтобы показать, что с таким положением дел власти европейских стран мириться не готовы.
Ранее власти Польши объяснили построенный на границе с Беларусью забор. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, забор послужит защитой от «миграционного шантажа» со стороны Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Польша планировала построить новый 2,5-метровый забор, чтобы защитить страну от наплыва мигрантов из Белоруссии.
Делегация «Талибан» заявила о скором визите в Москву для переговоров
Делегация движения «Талибан*» (признано террористическим и запрещено в России) в скором времени посетит Москву, сообщил и.о. главы МИД назначенных «Талибаном» властей Амир Хан Муттаки.
«Правительство Афганистана имеет хорошие отношения с Россией и делегация «Талибан*» скоро посетит Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации (в Афганистане)», – заявил и.о. главы МИД назначенных «Талибаном» властей Амир Хан Муттаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.
Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.
Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
Кроме того, стало известно, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла примут участие в встрече в Москве 20 октября.
В НАТО отказались рассматривать угрозу Китая отдельно от России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника», сообщили СМИ.
«НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая... Китай приближается к нам», – пприводит РИА Новости цитату Столтенберга из интервью газете Financial Times.
Он отметил, что Китай угрожает безопасности Европы своими кибервоможностями, новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.
По словам генсека, вопросы защиты стран НАТО от этих угроз будут «тщательно» отражены в новой доктрине, описывающей политику альянса в предстоящем десятилетии. Предполагается, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года. Как отмечает газета, актуальная версия доктрины, принятая в 2010 году, не упоминает Китай в качестве угрозы.
Столтенберг заявил, что Китай и Россия не должны рассматриваться как отдельные угрозы.
«Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии, ...мы имеем в виду обе эти страны», – сказал он.
Как утверждается в материале издания, «любой намек» на смену плана по сдерживанию России неизбежно вызовет протесты со стороны восточноевропейских союзников НАТО.
Новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса НАТО-2030 планируется принять в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании. О необходимости утверждения новой концепции, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую «новые угрозы» (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет, говорилось в ходе саммита НАТО в июне этого года в Брюсселе.
Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.
Ракетам «Стилет» продлили срок службы
Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, заявил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Леонов.
Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей, передает РИА Новости.
«Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», – сказал Леонов.
Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу.
«В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса», – сказала глава «НПО Машиностроения».
Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в «НПО Машиностроения».
Китай опроверг испытания гиперзвукового оружия
Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует действительности, Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат, заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», – цитрует ТАСС Чжао Лицзяня.
По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. «Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море», – добавил он.
Как сообщила в субботу британская газета Financial Times, Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.
Напомним, технологический прорыв Китая вызывает тревогу у властей США. Сами американцы сообщили об успешном испытании собственной гиперзвуковой ракеты в сентябре. В октябре КНДР заявила об успешном испытании ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком.
Лукашенко: Запад нацелился на смену власти в Белоруссии
Коллективный Запад нацелился на смену власти в Белоруссии и продолжает вмешиваться во внутренние дела Минска, заявил президент Александр Лукашенко.
«Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы», – цитирует БелТА Лукашенко.
Президент подчеркнул, что «задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм, терроризм, подбираются и готовятся боевики».
Между тем в Белоруссии вступили в силу поправки в законы по вопросам защиты конституционного строя, которые в том числе подразумевают введение ЧП в случае беспорядков с насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций.
Документ в июне был принят парламентом, в июле подписан главой государства Александром Лукашенко и вступает в силу в понедельник. Согласно документу вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». Основанием для введения ЧП, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.
Отмечается, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Также законом уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при ЧП.
В частности, в случае ЧП теперь приостановят выпуск и распространение продукции СМИ (включая иностранных), установят особый порядок аккредитации журналистов, ограничат доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима ЧП, за счет включения в их число военизированных организаций.
Наряду с этим в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении» имплементируются нормы декрета президента №2 от 9 мая 2021 года «О защите суверенитета и конституционного строя», – добавили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам необходимо укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии, в расшатывании страны. Также Лукашенко пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны. При этом он решил «не мстить» Евросоюзу.