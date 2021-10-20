Россия и Белоруссия договорились о проведении совместного учения «Щит Союза»

Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году», – передает РИА Новости слова Шойгу на совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Обычно эти учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза». В сентябре 2019 года учения «Щит Союза» проходили на полигоне вблизи населенного пункта Мулино Нижегородской области.

По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полётов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

«Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях», – сказал Шойгу.

Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.

Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. «Договорились продолжить ее, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года», – пояснил Шойгу.

Продолжается, сообщил он, совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Шойгу назвал причину принятия новой военной доктрины России и Белоруссии.